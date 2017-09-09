Не каждый день переиздают любимые игры. Но ура, на нашей улице праздник! Rockstar выпустит потрясающую игру L.A. Noire со всеми DLC для Xbox One, Nintendo Switch и PlayStation 4. Игра выходит 14 ноября, заявлена поддержка 4K. Причём появится и VR-версия LA Noire: The VR Case Files, там будет 7 сюжетов, адаптированных под HTC Vive.

Игра чудо как хороша. Меня в своё время она удивила сюжетом, в котором нужно внимательно следить за всем происходящим. Она сделана с любовью: обстановка конца 40-х годов, сюжет с интригой, интересные диалоги и отличная анимация лиц. Получается что-то вроде интерактивного сериала, своеобразно, увлекательно, погружаешься с головой в расследование, ищешь улики и пытаешься понять логику виртуальных персонажей.

Теперь одной интересной игрой для Nintendo Switch стало больше, будет чем заняться, пока едешь в метро домой с работы. Это одна из тех игр, которые, спустя несколько лет, хочется пройти снова. Помнишь, что игра отличная, а детали сюжета уже забылись, вот и отличный повод купить консоль, если дома ещё нет Xbox One или PS4.

Источник: The Verge

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