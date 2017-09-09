Техника американского производителя Apple пользуется большой популярностью в России и в других странах Европы. Разработчик современных смартфонов на базе iOS предлагает новые, еще более функциональные решения в своих свежих моделях техники. Сегодня можно заказать любую модель Айфона через интернет, вовсе не обязательно стоять в очереди в магазине, ожидая поставки новой партии данных изделий. На официальном сайте http://iphonegrad.ru/ представлен обширный каталог смартфонов, которые можно по гарантии приобрести, будучи уверенным в покупке качественных, оригинальных изделий разных марок. В каталоге покупатели найдут модели iPhone, начиная от 4 поколения, смогут приобрести новинки Apple iPhone 6s Plus, а также заказать смартфоны производства корейского бренда Samsung, китайские гаджеты HTC, модели Nokia Microsoft, а также аксессуары и защитные изделия к данным устройствам.

Магазин располагается в Санкт-Петербурге и предлагает быстро бесплатную доставку по городу в день заказа всем клиентам. Благодаря сотрудничеству с прямым поставщиком, в Iphonegrad можно заказать технику со скидкой 37%, и рассчитывать на годовую гарантию на всю оригинальную продукцию от разработчиков. Если вы хотите приобрести настоящий iPhone и не столкнуться с подделкой в Санкт-Петербурге, можете обратиться в данный интернет-магазин, купить технику высокого качества с расширенными возможностями и характеристиками. Супер современный стильный внешний вид данного устройства позволит вам подчеркнуть свой статус, а также выбрать модель с определенным объемом памяти, заказать сопутствующие аксессуары, в виде защитного чехла, гарнитуры или пленки для дисплея устройства.

Покупатели в магазине Iphonegrad могут рассчитывать на интересное предложение trade-in, узнать подробно о котором можно, позвонив менеджеру по телефону или написав консультанту в онлайн-чате прямо на сайте. Бонусом к покупке техники вы получаете бесплатную активацию и настройку, а также создание Apple ID, регистрацию в iCloud, обрезку сим-карты до нужного размера, быстрый перенос контактов с памяти одного телефона на другое, новое устройство. Всего за 30 минут вы сможете поменять свой старый iPhone на новую модель, вне зависимости от того, в каком состоянии находится ваш гаджет. Свяжитесь с менеджером по телефону или через форму обратной связи, узнайте более подробно о процедуре обмена, а также об оплате и доставке девайсов. Смартфоны доставляются по территории всей страны.