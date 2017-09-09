Xiaomi, Meizu, ZTE, Honor – китайские марки завладели сердцем покупателей. Когда заходить речь о покупке недорогого устройства, сразу же начинаются ожесточённые споры и решение вопросов, какой же телефон лучше выбрать. Топовые бренды сдают позиции, уже и не вспоминают про HTC, иногда думают о Sony или LG. Стоп, а как же Samsung? В 2017 году Samsung показал обновленную J-серию. На сайте висят обзоры Samsung Galaxy J3 2017 и J7 2017, пусть будет ещё и J5 для красоты.

Дизайн: красиво и даже дорого

Samsung не стала особо мудрить с дизайном и сделала Galaxy J5 и J7 совершенно одинаковыми. Вся разница лишь в размерах корпусов. Если нужен телефон побольше, то покупайте J7, а если хочется устройство поменьше, значит, выбираете J5.

Раньше J-серию критиковали за простой по сравнению со флагманскими устройствами дизайн. Теперь критики могут молчать в трубочку, со внешностью тут всё в порядке. Да, это не шедевр и не икона стиля, но оглянитесь, много ли припомните красивых смартфонов среднего класса? Они все на одно лицо, но Samsung добавил фамильные черты, сразу видно, какого поля эта ягодка.

Над экраном видно большую надпись «SAMSUNG», зачем, для кого это? Внизу большая кнопка со встроенным сканером отпечатков. Защита работает хорошо, ошибок почти не бывает, сенсор чуткий, а через Samsung Pay можно покупки оплачивать. Младший брат Galaxy J3 (2017) этим похвастаться не может. Зато в J5 нет подсветки у вспомогательных кнопок, странная экономия на мелочах. Ещё по сравнению с одноклассниками J5 получился тяжёленьким и увесистым, это уже на любителя, мне его вес понравился.

У него отлично собранный алюминиевый корпус с приятными округлыми обводами, удобное управление и хорошая развесовка. К тому же корпус бывает разных цветов: серебро, золото, тёмно-серый и голубой цвета. В отличие от китайских смартфонов, где передняя панель бывает или чёрной, или белой, Samsung покрасила эту часть в цвет корпуса. Вроде мелочь, но приятно, телефон смотрится симпатичнее.

Раз-два: два нажал на кнопку под экраном, быстро запустил камеру. Всегда радуюсь этой функции, когда встречаю в телефоне. Кроме Samsung и Meizu других производителей с такой возможностью не припоминаю. Если знаете, кто ещё так умеет, напишите в комментариях.

Экран: разрешение не ахти, но пикселей не видно

Диагональ по современным меркам средняя, тут 5,2 дюйма, а разрешение 720х1280 точек. Ловцы пикселей и зернистости скажут «фууу», а все остальные будут спокойно пользоваться. Яркий SuperAMOLED поначалу пугает излишне сочной картинкой, снимаешь траву в московском дворике, а оттенки такие, как будто делал этот кадр в тропиках. Но можно «подкрутить» настройки, используя встроенные цветовые профили.

Если в старшем Galaxy J7 работает режим Always On, когда в режиме ожидания видно полезную информацию на экране, то в J5 такой штуки уже нет. Жаль, ведь индикатора уведомлений тут тоже нет, поэтому никак не узнаешь о новых событиях, придётся разблокировать телефон.

Мощность

Samsung Galaxy J5 (2017) по характеристикам прост. У него процессор Exynos 7870 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, слот под microSD, не придётся жертвовать второй SIM-картой. Телефон работает под фирменной оболочкой, но Android 7.0 порой притормаживает, игры идут на низких настройках графики, иначе лаги неизбежны. Результаты тестов красноречивы: это обычное устройство без геймерских задатков. Samsung всеми силами намекает, что нужно раскошеливаться на устройства подороже, если хотите плавную и быструю систему. Поэтому люди и покупают более шустрые китайские альтернативы. Потому что грустно смотреть на то, как лагает галерея или тормозит приложение Facebook.

По времени работы у меня вопросов не возникло. Вроде ёмкость аккумулятора не ахти, всего 3000 мАч, но телефон выдерживает 1,5 рабочих дня. До вечера без подзарядки он спокойно доживает, для меня это самое главное, не люблю подзаряжать в течение дня. На полную зарядку уходит 2 часа, хотя функции быстрой зарядки тут нет, да и старый microUSB пора бы уже наконец заменить на более современный USB Type-C. Зато в смартфоне присутствует NFC, работает Wi-Fi Direct, поддерживается Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. И даже FM-радио на месте – вдруг соскучились по старинным функциям.

Медиа динамик расположен сбоку, его сложно случайно перекрыть, поэтому, когда смотришь видео, держа телефон в руках, звук хорошо слышно. Качеством и громкостью динамик не отличается, он совсем обычный. То же самое могу сказать и про разговорный, он не лучшего качества, какой-то гулкий.

Камера: просто хорошая

Фронтальная камера на 13 мегапикселей, она дополнена вспышкой, но автофокуса тут нет. Основная камера тоже на 13 мегапикселей, она уже с автофокусом и сносно снимает при плохом освещении. К слову, камера по характеристикам такая же, как и в старшем Galaxy J7. По качеству съемки телефон хорош, посмотрите на примеры съёмки днём, вам понравится. Правда, если добавить немного денег, можно уже купить iPhone SE с куда более продвинутой камерой. Да и видео iPhone снимает куда лучше.

Чем он лучше китайских аналогов?

Я подумал, что будет удобно собрать все достоинства в один параграф, если читали текст по диагонали.

Начну с дизайна, у «китайцев» вы не найдете лицевой панели в цвет корпуса. Тут сканер отпечатков расположен под экраном, а не на задней поверхности, это удобно. В смартфоне работает NFC, он поддерживает платежи через систему Samsung Pay. Если любите яркие, цветастые как платье цыганки экраны, то вам понравится этот Super AMOLED.

Отдельный слот под карту памяти – практичная штука. Очень хорошая камера, причем ещё и с функцией быстрого запуска. Можно клонировать приложения и пользоваться одновременно двумя учетными записями, например, личный и рабочий аккаунты в соцсетях. Можно создать секретную папку, где будут храниться фото и приложения, кроме вас никто их не увидит.

Альтернативы: полно

Samsung Galaxy J5 2017 продаётся в официальной рознице по цене 17 990 рублей. «Серые» варианты продают на 2-3 тысячи рублей дешевле. Какие у нас варианты? Можно купить более интересный по характеристикам Honor 6X за те же 17 990 или ASUS ZenFone 3. Есть и недорогой Xiaomi Redmi Note 4, он обойдётся тысяч в 15 в официальной рознице. Правда, ещё не забывайте, что за 19 990 рублей продают быстрый iPhone SE с отличной камерой.

Заключение

Разница по цене между J5 и J7 2017 не такая уж и большая, интереснее добавить денег и купить старшую модель или вообще поискать более привлекательный по характеристикам Galaxy A5 2017, получив как минимум защиту от воды и ещё более привлекательный дизайн.

Мне нравится, как Samsung поработал на бюджетной линейкой смартфонов. Другое дело, что если бы не агрессивная политика китайских марок, этого бы и не случилось, а J-серия так бы и осталась аутсайдером.

Теперь хотя бы дизайн приятный, камеры хорошие, да и полезные небольшие дополнения радуют. Но Samsung упорно не желает подтягивать начинку младших моделей, видеть притормаживающий телефон неприятно, а значит, на стороне китайских брендов по-прежнему более интересное соотношение цены и характеристик.

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