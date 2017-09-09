С каждым днем гироскуты набирают свою популярность, и на рынке становится все больше новых моделей. Все больше простых граждан можно встретить на улице, которые просто катаются либо едут по своим делам на гироскутере. Поэтому возникает довольно серьёзный вопрос – а нужен ли нам гироскутер?

Гироскутеры появились на рынке в недалеком 2013 году. Известный факт, что гироскутер является лишь прототипом Сигвея и какая фирма первая начала выпуск данного средства передвижения точно не известно. Разработчики гироскутера с лихвой выполнили свою задачу сделали данное средство передвижения компактным (его вес всего около 10 кг), с достаточной мощностью и доступным практически для каждого. В среднем гироскутеры стоят порядка 250$, что раза в 3-4 дешевле от Сигвея.

По своему виду гироскутер состоит из доски и 2-х колес. Этот довольно простой дизайн дает огромный плюс к компакту и мобильности. Управление данным транспортным средством осуществляется посредством балансировки датчиков гироскопа. Из-за наклонов в какую либо сторону начинают должным образом работать электродвигатели, которые придают направленное движение. Это очень удобно, только для комфортного передвижения изначально придется научиться держать баланс. За счет своей компактности гироскутер можно переносить в специальной сумке, которая входит в комплект. По своим размерам они отличаются такими габаритами как 6.5 дюймов, 8 и 10, поэтому данным средством может пользоваться каждый.

Так нужен ли нам гироскутер на самом деле? Ну, первое на что стоит обратить внимание – это огромное удовольствие от катания на данном средстве и огромный всплеск эмоций гарантирован. Второе это отличная тренировка вестибулярного аппарата, а постоянное передвижение на нем хорошо тренирует ноги. Это делает гироскутер средством приносящим пользу, как и для взрослого поколения людей, так и для детей.

За счет того, что гироскутер работает от электричества, поэтому у него нет вредоносного выхлопа – это делает его экологически чистым средством передвижения. А в эксплуатации он не прихотлив, достаточно для него лишь зарядки от обычной розетки. Некоторые модели даже предусматривают колонки, что позволяет при катании наслаждаться любимой музыкой. К минусам можно отнести довольно жесткую езду и очень плохую проходимость, при этом за счет своей популярности появилось очень много подделок, которые быстро приходят в неисправность.

Поэтому остаточным решением нужен ли гироскутер или нет должен решать каждый лично для себя. То, что у него гораздо больше положительных качеств – это факт.