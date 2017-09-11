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Xiaomi Mi Note 3: клон Mi 6 с большим экраном

11.09.2017 12:09 33

Xiaomi Mi Note 3: клон Mi 6 с большим экраном

Кроме топового ноутбука Xiaomi Mi Notebook и модного безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2 показали ещё один телефон. Xiaomi Mi Note 3 теперь своего рода Mi 6, но с большим экраном и не такой мощной начинкой. Если раньше это была обособленная «имиджевая» версия, то теперь её понизили в статусе. Одним словом, в модельном ряду Xiaomi разобраться очень сложно, не поймешь без справочника, что к чему.

На фоне Xiaomi Mi 6 с 5,15-дюймовым экраном Xiaomi Mi Note 3 отличается 5,5-дюймовым дисплеем. А как же всё остальное? Телефоны очень похожи, но отличия есть. В «большом брате» стоит процессор Qualcomm Snapdragon 660, а не топовый 835, как в Mi 6. В остальном всё прекрасно: 6 ГБ оперативной 64 или 128 ГБ собственной памяти, двойная 12-мегапиксельная камера Sony с модулем IMX386, стерео динамики, NFC, красивый стеклянно-металлический корпус.

Xiaomi Mi Note 3: клон Mi 6 с большим экраном

На презентации Xiaomi сделала упор на фронтальную камеру и функции для улучшения цвета кожи, устранения изъянов. Почти в 2 часа говорили про одну камеру, жуть! Зато на селфи лицо будет таким же красивым, как у этого модного парня!

Xiaomi Mi Note 3: клон Mi 6 с большим экраном

Расклад по ценам такой. Xiaomi Mi Note 3 с 6/64 ГБ памяти стоит 2499 юаней ($385), 6/128 ГБ стоит 2899 юаней ($445). Будет ещё и топовая версия в синем цвете за 2999 юаней ($460). Доплачивать за цвет? Конечно, он же такой красивый, а все стандартные версии в скучном чёрном исполнении.

Один вопрос: а зачем выпускать такой навороченный телефон, но без топового процессора? Это как-то странно, честно говоря. Сейчас мода на смартфоны с большими экранами, раз крупный дисплей, значит, топовая начинка. А тут Xiaomi пошла иным, своим путём.

Xiaomi Mi Note 3: клон Mi 6 с большим экраном

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