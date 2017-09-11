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Ору с этой картинки: Xiaomi унизила конкурентов карикатурой

11.09.2017 13:09 54

Ору с этой картинки: Xiaomi унизила конкурентов карикатурой

На презентации нового Xiaomi Mi Mix 2 показали вот такую картинку. На первый взгляд – какой-то рисунок школьника младших классов. Но если присмотреться повнимательнее…

Лысый бородач – это новый Xiaomi Mi Mix 2, понятно. Дальше идёт Samsung Galaxy S8, тут уже бородач с волосами, но со шрамом и макияжем в стиле «smoky eyes». А вот последний – это iPhone 8, его ещё не показали (официально по крайней мере), но Xiaomi решила не мелочиться и проехаться по дизайну будущей новинки Apple уже сейчас. Получился обросший персонаж, из носа у него свисает козюля, а по губам течёт слюна. А может, просто дрогнула рука мастера-иллюстратора.

В Xiaomi просто мастера унижения работают – так в адрес Apple и Samsung ещё никто не дерзил.

P.S. На другой картинке Xiaomi сравнила новый Mi Mix 2 с iPhone 7 Plus. И вроде бы, у iPhone пугающе жирные рамки, но внимательные люди поймут, что это не 7 Plus.

Ору с этой картинки: Xiaomi унизила конкурентов карикатурой

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