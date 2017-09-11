Почему я говорю «для людей» — потому что здесь у нас две новинки для использования в обычных условиях самыми разными гражданами, а не какие-то мега-ультра-аудиофильские наушники для аудиофилов, сидящих около оборудования с толстым кабелем наперевес. Отрадно, что инженеры и дизайнеры «Сенхов» не гонятся за модой, маленьких вставных наушников нет, перед нами классика. Например, это Momentum HD1 Free, созданы на базе известной проводной модели, используется профиль Bluetooth 4.2, есть поддержка aptX/AAC, наушники могут работать сразу с парой устройств (например, с планшетом и смартфоном). Трехкнопочный пульт ДУ с микрофоном, время работы около шести часов. В комплекте красивый футляр для переноски, в продаже устройство появится в октябре, цена примерно двести долларов. Вердикт: миниатюрные, качественно сделанные беспроводные наушники с шикарным звуком и классическим дизайном — если ваш выбор это только «сенхи», то стоит начинать копить деньги.

На шее наушники выглядят вот так.

Вторая новинка — Sennheiser CX 7.00BT, явно сделана для борьбы с Beats X и другими недорогими гаджетами с «ожерельем». Хорошее время работы, около десяти часов, поддерживается aptX/AAC, есть NFC для быстрого подключения, одновременная работа с двумя гаджетами, есть кнопки управления воспроизведением прямо на «ожерелье». Про звук: частотная характеристика 17 Гц – 21,000 Гц, чувствительность 112 дБ. Цену в разных источниках обещают около ста долларов, посмотрим, сколько будет в России. Я думаю, Sennheiser CX 7.00BT при хорошем ценообразовании может стать поистине народным продуктом, тут есть и хороший дизайн, и наверняка все в порядке будет со звуком, подкупает и время работы. На Amazon уже появилась карточка товара, можно рассмотреть во всех подробностях.

Оба устройства — отличные, запишите в молескин, что можно покупать и советовать друзьям. Постараемся быстро подготовить обзоры моделей.

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