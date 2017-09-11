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Максимально надежные DNS серверы: какими они должны быть

11.09.2017 20:51 12

Максимально надежные DNS серверы: какими они должны бытьDNS-сервер – это понятие, хорошо знакомое сегодня каждой компании, у которой есть потребность создавать мощные информационные ресурсы в сети. От того, насколько надежным будет сервер, насколько защищенным окажется, во многом будет зависеть работоспособность всей системы. При этом совершенно не обязательно покупать собственное оборудование, ведь сегодня предоставляются надежные dns серверы, расположенные в любой точке мира в аренду, а также в виде облачных сервисов.

Надежные DNS серверы – какие они

Сегодня для обеспечения бесперебойной работы очень важно правильно расположить материальную базу сервера. Самыми надежными можно считать именно те, которые территориально разбросаны по большой площади. В этом случае никакие форс-мажорные обстоятельства, возникшие в одной зоне, не смогут вывести из строя всю систему. Это очень важно для тех компаний, которые ведут свою непрерывную ежедневную деятельность через сети интернет.

Собственный ДНС-сервер, удаленно расположенный, но предоставленный полностью в распоряжение владельца информационного ресурса, - это отличная возможность избежать рисков, связанных с другими ресурсами. Главные достоинства такого подхода:

  • возможность индивидуальной настройки;
  • высокая степень доступности и отказоустойчивости;
  • отсутствие потребности в постоянном мониторинге.

Виртуальные облачные технологии позволяют не только отлично сэкономить, но еще и являются совершенно новым стандартом надежности и безопасности в современном информационном мире. Узнать о них подробнее можно по ссылке.

Удобство и выгода

Максимально надежные DNS серверы: какими они должны бытьСервер, который был бы одновременно максимально надежным, в то же время простым и удобным с точки зрения настройки и использования, а также не обходился заказчику слишком дорого – это лучшее и вполне реальное решение. К примеру, некоторые современные облачные сервисы предоставляют услугу DNS хостинга совершенно бесплатно при подключении других услуг непосредственно у них. При этом размещать можно как один сервер, так и огромное их количество, в зависимости от собственных потребностей, платить за это все равно будет не нужно.

Современный сервер типа DNS также предоставляет обширные возможности автоматизации с точки зрения управления. Это напрямую влияет на надежность сервера и сохранность всех важных данных. Если требуется управлять многочисленными серверами, лучше отдать предпочтение технологии API. Это инструмент для эффективной автоматизации, который позволяет почти полностью исключить вероятность ошибки по причине человеческого фактора.

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Максимально надежные DNS серверы: какими они должны быть
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