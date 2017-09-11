Понедельник, 11 Сентября

Тесла представила небольшие станции зарядки, предназначенные для городов

11.09.2017 21:10 9

Тесла представила небольшие станции зарядки, предназначенные для городов

Tesla создала почти 1000 станций зарядки Supercharger в Северной Америке, ведь людям, которые владеют электромобилями в больших городах, все еще сложно использовать удобные решения для подзарядки своего транспорта. Это, надеюсь, скоро изменится. Tesla объявила сегодня, что разработала маленькие зарядные станции, которые больше подойдут для стесненной жизни в городе.

Эти новые зарядные устройства не так сильны, как те, которые можно найти вблизи автомагистралей или гостиниц. Городские зарядки способны будут доставлять до 72 кВт мощности на автомобиль, что составляет чуть более половины 120 кВт от существующих. Это означает, что время зарядки будет идти медленнее - около 45-50 минут, чтобы полностью пополнить аккумулятор автомобиля.

Тесла говорит, что эти новые зарядки будут располагаться рядом с «супермаркетами, торговыми центрами и районами города», чтобы владельцы могли занять свое время различными делами, а не просто ждать. Также можно отметить, что более тонкий профиль этих зарядных устройств поможет ускорить расширение сети зарядок для электромобилей в крупных городах.

Nintendo проиграла судебное дело над контроллерами движения Wii
Nintendo проиграла судебное дело над контроллерами движения Wii
Новые наушники CloudAlpha от HyperX обещают комфорт и ясность для профессиональных игроков
Новые наушники CloudAlpha от HyperX обещают комфорт и ясность для профессиональных игроков
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.