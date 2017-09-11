Tesla создала почти 1000 станций зарядки Supercharger в Северной Америке, ведь людям, которые владеют электромобилями в больших городах, все еще сложно использовать удобные решения для подзарядки своего транспорта. Это, надеюсь, скоро изменится. Tesla объявила сегодня, что разработала маленькие зарядные станции, которые больше подойдут для стесненной жизни в городе.

Эти новые зарядные устройства не так сильны, как те, которые можно найти вблизи автомагистралей или гостиниц. Городские зарядки способны будут доставлять до 72 кВт мощности на автомобиль, что составляет чуть более половины 120 кВт от существующих. Это означает, что время зарядки будет идти медленнее - около 45-50 минут, чтобы полностью пополнить аккумулятор автомобиля.

Тесла говорит, что эти новые зарядки будут располагаться рядом с «супермаркетами, торговыми центрами и районами города», чтобы владельцы могли занять свое время различными делами, а не просто ждать. Также можно отметить, что более тонкий профиль этих зарядных устройств поможет ускорить расширение сети зарядок для электромобилей в крупных городах.