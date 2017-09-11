Информация после огромной утечки iOS 11 Golden Master build продолжает просачиваться и разработчик Стив Тротон-Смит только что раскрыл подробные спецификации о предстоящем Apple TV через AppleInsider.

По словам Тротон-Смита, новая телевизионная приставка от Apple будет называться Apple TV 4K, и покажет трехъядерный процессор A10X Fusion (аналогичный тому, который в настоящее время находится на моделях Apple iPad 2017 iPad Pro) и 3 ГБ ОЗУ. Это довольно большой скачок от существующего Apple TV четвертого поколения, который имеет процессор A8 и 2 ГБ оперативной памяти. Предположительно, Apple TV 4K потребует дополнительной мощности для плавного воспроизведения значительно больших 4K видеофайлов.

Эти новые характеристики идут в дополнение к другой информации, обнаруженной Тротон-Смитом о новой модели Apple TV этими выходными, которая включает в себя родное разрешение 2160p устройства, поддержку HDR10 и Dolby Vision для HDR видео, а также минимальное требование 15 Мбит / с для потоковой передачи видео 4 Кбит / с.

Ожидается, что Apple анонсирует Apple TV 4K на своем мероприятии завтра.