Друзья, мы в этом году очень активно отработали выставку IFA, напомню, что IFA или «Берлинское радиошоу» проводится с 1924-го года и является важнейшим событием для любителей электроники и техники вообще. Мы работали над IFA тремя командами, Саша и Ваня писали на сайте новости, прямо на выставке трудились две съемочные группы; результаты вы можете увидеть в плейлисте.

Тринадцать роликов о самых важных вещах на выставке, если мы что-то упустили то лишь по одной причине — силы покинули, поговорим об этом потом. Здесь мне хотелось бы подвести итоги мероприятия, уже немножко устаканились эмоции, пришло время выдать десять предложений про IFA/2017. Надеюсь, у вас найдется время почитать это в перерыве между материалами, видео, трансляцией про новые продукты Apple.

Шумоподавление везде

Активное шумоподавление в наушниках как тенденция вполне понятна; нас становится все больше, стресс достает и на работе, и в городе, и дома, устройство, помогающее спрятаться от шума попросту необходимо — наушников с «шумодавом» становится все больше, используются разные форм-факторы, борьба становится все эффективней и это очень хорошо.

Умные колонки — добрые друзья

Умные колонки приобретают выверенные черты, устройство с размещением драйверов по кругу, поддержкой голосовых ассистентов, с хорошим качеством звука; использовать можно дома, в офисе, в маленьком кафе на радость публике — на выставке свои решения показали Sony и JBL, но до нас, скорее всего, первым дойдет Apple HomePod.

Смартфоны уже не вдохновляют

Грустно говорить про смартфоны, такие устройства окончательно превратились в бытовую технику и люди воспринимают их именно так; мы честно пытались найти что-то невероятное и способное вызвать эмоции и у нас, и у зрителей, по факту же сосредоточились на других устройствах — испытали лишь 3D-сканер у Sony Xperia XZ1 и это было весело.

Неизвестный Китай

Что там говорить, если мы не зависали у стендов со смартфонами, зато зависли у китайского безвестного стенда, где нашли офигенный двухосевой складной (!) стабилизатор для телефонов; помещается в карман, в нем установлен повербанк, работает 12 часов, стоит в пересчете на рубли около 10000 рублей, мы его в итоге отсняли, выкупили, притащили в Москву а видео скоро будет на канале — посвятили пару часов аксессуару, но не новому Samsung Galaxy Note 8.

Время реплик

Сейчас время series 2 и series 3, умные дяди в компаниях очень боятся выпускать новое, поэтому совершенствуют удачные продукты, покуда хватает запаса прочности; например, вот вам обновление DJI Mavic Pro под названием Platinum, из основных изменений — коптер стал тише на шестьдесят процентов, чем не series 2.

Концепты и реальность

Имейте в виду, что всякие эти вот концепты, типа прозрачного телевизора Panasonic, умного холодильника Panasonic, других чудес Panasonic — они очень хороши для привлечения внимания, но гораздо больше уважения у меня лично вызывают вещи типа Sony RX0; сверхминиатюрная камера с дюймовой матрицей, защищенная от ударов и падений, для фото и видео, вот он, поистине уникальный продукт и для энтузиаста, и для профессионала, и для того, у кого уже вообще ВСЕ ЕСТЬ.

За маленькими наушниками будущее

Маленькие вставные наушники это еще одна крайне актуальная тенденция, в Sony показали модель с шумоподавлением, в JBL недорогие «вставки», в Bang&Olufsen — дорогие «вставки», в Samsung сделали упор на спорт, мы постарались найти всех основных конкурентов AirPods и рассказать о них максимально подробно; замечу, что систему активного шумоподавления в Sony нам единственным удалось потестить на улице — работает!

Царская колонка

Конечно, JBL SoundGear (смотрите видео про музыкальный воротник на канале) вещь интересная, но есть у марки и земные продукты; например, следующим летом наверняка найдется много желающих купить себе на дачу или для пикников JBL BoomBox — оглушительная колонка с аккумулятором на 20000 мАч, работает сутки, есть защита от брызг (на выставке работала под дождем), цена будет около 25000 рублей, на фото режиссер монтажа Женя пытается утащить пару бумбоксов с выставки, но потом мы его с помощью пива заманили назад в павильон.

JBL Boombox и режиссёр монтажа Женя. Интересно? В России скоро, цена около 25000 рублей. Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Сен 1 2017 в 6:16 PDT

Компьютерное железо живёт!

С одной стороны, живем в удивительное время игровых ноутбуков, с другой стороны, сейчас есть интереснейшая комплектуха, это и процессоры, и видеокарты, и корпуса классные, и, конечно, мониторы; с выходом Windows 10 снова стал задумываться, а не собрать ли адский игровой комп своими руками в дополнение к приставке — ну а монитор, конечно, надо мутить какой-то вот такой, смотреть с 2.34.

IFA — это очень интересно!

Честно, когда слышу, что «IFA уже не та, скука и грусть, ничего толкового нет» меня охватывает смятение; это насколько же надо быть унылым и не любопытным, не смотреть по сторонам — мониторы как-то незаметно получили частоту обновления 200 Гц, в JBL создали прибор для индивидуального звукового поля (SoundGear), в Sony внезапно выкатили царя компактных камер под названием RX0 и я, поверьте, могу продолжать очень и очень долго, точно назову двадцать, тридцать любопытнейших новинок.

И добавлю еще предложение — выставка удалась, спасибо, что были с нами и следили за публикациями во всех ресурсах Wylsacom Media. Впереди CES и, надеюсь, поработаем там как положено, храни Господь!

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