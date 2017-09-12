Создание сайта в интернете - первостепенная задача для любого бизнеса. Если вашей компании нет в сети, значит, вы не существуете, примерно так говорил Билл Гейтс, и сегодня к этим словам прислушиваются многие начинающие предприниматели. Далеко не всегда есть необходимость в создании многостраничного сайта, если конечно, это не интернет-магазин, или не страница в сети Интернет крупного гостиничного комплекса. Тем, кто продает один товар, отлично подойдет лендинг пейдж, или целевая страница. Они также создаются для организации и проведения семинаров и тренингов, эксклюзивных предложений, и для реализации одного вида продукции. Компания Smartlanding специализируется именно на создании таких одностраничных интернет-сайтов,которые обладают невероятно высокой конверсией, и в действительности помогают продавать продукцию через сеть.

Если вы хотите получить по-настоящему продуктивный интернет-портал и выгодно вложить деньги в разработку сайта, сделайте выбор в пользу Лендинг-пейдж, получите консультацию интернет-маркетолога и просмотрите примеры одностраничных сайтов на веб-странице студии, оставьте заявку и получите еще несколько примеров эксклюзивных работ прежде, чем принять решение о сотрудничестве. На сайте компании можно найти готовые кейсы, а также изучить используемые технологии, познакомиться с преимуществами студии Smartlanding и узнать цены на одностраничные продающие ресурсы, которые напрямую зависят от поставленных задач. Дизайнеры и программисты позаботятся о создании удобного для пользователей сайта, его оптимизации и продвижении по выгодным ценам.

Чтобы просчитать проект, можно оставить на сайте заявку на составление эксклюзивного коммерческого предложения, указать коротко задачи и получить просчет в короткий срок. Специалисты Smartlanding полностью погружаются в бизнес и задачи клиента, создают уникальный дизайн веб-страницы, и делают в действительности конкурентный, заметный и успешный сайт в интернете, с помощью которого компания сможет успешно продавать, увеличивать товарооборот и, соответственно, свою прибыль. После запуска страницы в работу сотрудники студии продолжают поддерживать клиентов, следя за трафиком, и осуществляют дальнейшее сопровождение работы веб-страницы в интернете. Тут позаботятся о размещении сайта на надежном сервере, а также о дальнейшем продвижении, контекстной рекламе и других нюансах. Всё это позволит увеличить конверсию и повысить посещаемость, увеличить продажи и сделать бизнес более прибыльным.