Вторник, 12 Сентября

Apple будет продавать фильмы 4K по той же цене, что и HD

12.09.2017 21:31 9

Apple будет продавать фильмы 4K по той же цене, что и HD

На сегодняшнем ежегодном событии от Apple генеральный директор Тим Кук объявил о первой (долгожданной) версии 4K Apple TV. Компания наконец догнала Roku и Chromecast от Google, которая добавила поддержку 4K прошлой осенью. Этот шаг от Apple на несколько месяцев также отстает от Amazon. На презентации Тим Кук затронул «историю телевидения» от черно-белого до 4K -  последней «ключевой точки перегиба».

Старший вице-президент Эдди Кью объявил о выпуске всего 4K HDR-контента, который будет совместим с новым Apple TV, включая фильмы из крупных студий, таких как 20th Century Fox, Lionsgate, Universal, Paramount, Sony и Warner Bros.

Фильмы 4K будут добавлены в iTunes по той же цене, что и HD-контент, а также ранее приобретенные HD-фильмы будут автоматически обновлены до 4K бесплатно. Netflix - которая предложила контент 4K на других платформах с апреля прошлого года - также будет доступна в 4K на новом Apple TV.

Apple будет продавать фильмы 4K по той же цене, что и HD
Apple будет продавать фильмы 4K по той же цене, что и HD
Новый Apple TV 4K будет гораздо более мощным потоковым устройством, чем его предшественник
Новый Apple TV 4K будет гораздо более мощным потоковым устройством, чем его предшественник
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