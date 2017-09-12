На сегодняшнем ежегодном событии от Apple генеральный директор Тим Кук объявил о первой (долгожданной) версии 4K Apple TV. Компания наконец догнала Roku и Chromecast от Google, которая добавила поддержку 4K прошлой осенью. Этот шаг от Apple на несколько месяцев также отстает от Amazon. На презентации Тим Кук затронул «историю телевидения» от черно-белого до 4K - последней «ключевой точки перегиба».

Старший вице-президент Эдди Кью объявил о выпуске всего 4K HDR-контента, который будет совместим с новым Apple TV, включая фильмы из крупных студий, таких как 20th Century Fox, Lionsgate, Universal, Paramount, Sony и Warner Bros.

Фильмы 4K будут добавлены в iTunes по той же цене, что и HD-контент, а также ранее приобретенные HD-фильмы будут автоматически обновлены до 4K бесплатно. Netflix - которая предложила контент 4K на других платформах с апреля прошлого года - также будет доступна в 4K на новом Apple TV.