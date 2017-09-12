Nintendo отказалась от своего непонятного решения отменить NES Classic Edition, объявив, что консоль получит новые поставки следующим летом. Кроме того, предстоящая Super NES Classic Edition произвела такой высокий спрос, что Nintendo решила продлить поставки до 2018 года. Ранее компания планировала прекратить продажи к концу этого года.

Nintendo сделала смутные обещания, говоря о большом количестве аппаратов для SNES Classic после того, как для многих было трудно приобрести ее предшественника. Но предварительные заказы на новую ретро-консоль были одинаково сложны для обеспечения перед выпуском, и кажется, что Nintendo наконец-то увидела все доказательства, которые нужно понять, что этот продукт - вещь, которую многие хотят купить.

SNES Classic имеет 21 игру Super Nintendo, в том числе ранее не выпущенную Star Fox 2. Она поступит в продажу 29 сентября за 79,99 долларов.