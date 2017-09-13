Среда, 13 Сентября

Красный iPhone всё. Больше не продаётся

13.09.2017 5:08 6

Красный iPhone всё. Больше не продаётся

Весной Apple показала iPhone 7 и iPhone 7 Plus в сочном красном цвете. Это была специальная линейка смартфонов, они попали в категорию (PRODUCT)RED. Часть средств от продажи устройств шли в фонд для помощи больным СПИДом. Apple и раньше выпускала технику для этой линейки, можно вспомнить плееры или ремешки, чехлы.

После презентации 12 сентября iPhone в красном цвете исчезли. Всё, видимо за полгода Apple продала достаточное количество телефонов этой ограниченной серии. Так что кто не успел, тот опоздал. Конечно, можно ещё поискать остатки в магазинах, пусть и цвет, надо признать, не самый популярный. Тем не менее, люди с айфонами такой бодрой расцветки иногда встречаются. Хотя я чаще вижу мужчин с розовыми айфонами, чем с красными. Почему-то красный цвет совсем редкий в природе, а может, это мне так не везёт.

Красный iPhone всё. Больше не продаётся

Apple по-прежнему продаёт iPhone 7 и 7 Plus в серебристом, золотистом, розовом, матовом чёрном и глянцевом чёрном цветах. Ещё убрали из продажи версии с 256 ГБ памяти, оставили модели на 32 и 128 ГБ.

Красный iPhone всё. Больше не продаётся

iPhone 7 32 ГБ стоит $549, iPhone 7 Plus 32 ГБ стоит $669.

Источник

Красный iPhone всё. Больше не продаётся
Красный iPhone всё. Больше не продаётся
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