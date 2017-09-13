Мы уже писали о том, что Apple пересмотрела цены на смартфоны и обновила ценники. Вот, что будет теперь с ценами на iPhone в России.

iPhone 7 с минимальным объёмом памяти подешевел на 6 тысяч рублей.

iPhone 7 32 ГБ — 43 990 рублей (вместо 49 990 рублей)

iPhone 7 128 ГБ — 51 990 рублей (вместо 57 490 рублей)

iPhone 7 Plus с минимальным объёмом памяти подешевел на 5 тысяч рублей.

iPhone 7 Plus 32 ГБ — 52 990 рублей (вместо 57 990 рублей)

iPhone 7 Plus 128 ГБ — 60 990 рублей (вместо 63 990 рублей)

iPhone 6s с минимальным объёмом памяти подешевел на 5 тысяч рублей.

iPhone 6S 32 ГБ — 35 990 рублей (вместо 40 990 рублей);

iPhone 6S 128 ГБ — 43 990 рублей (вместо 48 490 рублей);

iPhone 6s Plus с минимальным объёмом памяти подешевел на 5 тысяч рублей.

iPhone 6S Plus 32 ГБ — 43 990 рублей (вместо 48 990 рублей);

iPhone 6S Plus 128 ГБ — 51 990 рублей (вместо 54 490 рублей);

Скидка на iPhone SE уже не такая интересная.

iPhone SE 32 ГБ — 27 990 рублей (вместо 29 990 рублей);

iPhone SE 128 ГБ — 35 990 рублей (вместо 37 490 рублей).

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