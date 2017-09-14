GoPro's Hero 6 Black Camera будет выпущена осенью этого года и новая фотография, просочившаяся в Photo Rumors, показала аналогичный компактный дизайн Hero 5. Характеристики камеры показывают, что Hero 6 будет иметь 12 мегапикселей со съемкой видео 4K60, а также обладать водонепроницаемостью до 33 футов. Съемка на скорости 4K при 60 кадрах в секунду - это заметное обновление, потому что получившееся видео более плавное на обычной скорости и имеет меньшее размытие при замедленном движении. Это шаг вперед от Hero 5 и Hero 5 Session, которые снимаются только 4K со скоростью 30 кадров в секунду (4K30).

Бизнес GoPro теряет деньги и с прошлого года компания сократила большое количество своих сотрудников, но похоже, все постепенно идет к улучшению. В августе GoPro заявила, что ее модель Hero 5 Black была самой продаваемой цифровой камерой в США в течение трех кварталов подряд, а за ней сразу же была сессия Hero 5. Если новый Hero 6 Black сможет продолжить этот импульс, компания просто вернется к прибыльности к концу 2017 года. Камера Hero 6, по слухам, должна будет появиться на рынке 28 сентября.