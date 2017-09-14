Причудливые аватары Bitmoji Snapchat теперь имеют свои собственные трехмерные анимации. Нажимая на экран своего телефона, вы можете теперь проецировать 3D-мультфильм на себя в реальный мир, где вы можете затем кататься на скейтборде, выпить чашечку кофе или заниматься йогой, среди других действий. После создания анимации вы можете отправить его другу или опубликовать в своей истории.

Этот шаг отражает продолжающиеся инвестиции Snapchat в Bitmoji и то, что он называет «world lenses». (Snap говорит, что около трети своих ежедневных пользователей играют с данной функцией.) Bitmoji позволяет пользователям переосмысливать себя как персонализированные эможи, которые могут использоваться как внутри Snapchat, так и в традиционных текстовых сообщениях. «Мировые линзы», которые проецируют 3D-анимацию на реальный мир, стали популярным явлением в этом году, когда анимационная линза Snapchat для хот-догов стала вирусной.

Чтобы увидеть свой 3D-битмоджи, коснитесь экрана камеры Snapchat, обращенного к задней панели, и поднимите меню линз. Вы увидите 3D Bitmoji вместе с существующими линзами лица и мира. Выберите один, а затем переместите и масштабируйте свой Bitmoji, перетаскивая и увеличивая масштаб. Snap говорит, что многие из анимаций будут длиннее стандартной привязки в 10 секунд, поэтому вам может потребоваться выбрать только часть анимации или записать две или три строки.

Анимированные Bitmoji теперь выходят глобально на устройствах iOS и скоро появятся на Android.