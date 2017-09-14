Facebook сегодня объявила о новой функции сайта под названием «Кризисный отклик», которая станет центральным центром всех инструментов безопасности. Это прежде всего включает функцию, которая позволяет пользователям Facebook сообщать своим друзьям и членам семей находятся ли они в безопасности во время стихийных бедствий, террористических атак и других опасных для жизни инцидентов.

Центр также будет содержать множество публичных сообщений в Facebook, новостных статей, фотографий и видеороликов, чтобы информировать людей. Другие дополнения включают инструмент помощи сообщества, впервые представленный в ноябре прошлого года, для координации помощи во время стихийного бедствия и совершенно новой функции по сбору средств для поддержки пострадавших лиц и групп, а также некоммерческих организаций, участвующих в оказании помощи.

Facebook уже некоторое время реагирует на его возрастающую роль в оказании помощи при бедствиях и его полезности в качестве способа проверки близких людей, затронутых любым количеством потенциально разрушительных глобальных событий. Проверка безопасности, впервые представленная в 2014 году, но развернутая в широких масштабах во время землетрясения в Непале в 2015 году, является фирменной функцией компании в этой области, предоставляя пользователям быстрый и простой способ отметить себя живым.

Проверка безопасности теперь может быть активирована автоматически путем притока пользовательских сообщений и подтверждения от сторонних новостей или правительства. Safety Check стала определяющей функцией новой миссии Facebook и стала одной из самых эффективных утилит, предоставляемых социальной сетью.