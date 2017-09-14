Apple объявила о том, что 19 сентября предложит обновить устройства до iOS 11, watch OS 4 и tvOS 11, а новая High Sierra для Mac’ов появится 25 сентября. Между тем появился GM-релиз High Sierra, обычно эта версия для разработчиков и бета-тестеров не отличается от финальной сборки. Поэтому если принимаете участие в программе тестирования нового софта, тогда попробуйте, ставьте и делитесь впечатлениями, как там всё работает.

Напоминаю, что для надёжности не стоит устанавливать систему на основные рабочие устройства во избежание проблем. Для экспериментов лучше использовать какой-нибудь дополнительный девайс, если уж совсем неймётся, а руки так и чешутся.

В High Sierra появится новая файловая система Apple File System – более производительная, безопасная и надёжная. Также будет встроенная поддержка HEVC (H.265), видео файлы высокого разрешения будут занимать меньше места без потерь в качестве. Появится поддержка новой технологии Apple Metal 2, она отвечает за работу приложений, использует машинное обучение, распознавание речи.

Позднее заработает и обещанная Apple поддержка внешней графики, дискретные карты можно подключать через Thunderbolt 3, превращая не очень мощный макбук в хорошее игровое решение. Функция заработает после выхода одного из обновлений весной 2018 года.

Удачных обновлений!

Источник: Appleinsider

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