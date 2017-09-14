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Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил

14.09.2017 23:09 24

Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил

На Reddit появилась фотография, где мальчик выгуливает собаку. Ребёнок носит копию скафандра вроде тех, что используют американские астронавты.

Всё бы ничего, но снимок попал в ту тему, где творят всякое при помощи фотошопа, вот тут и началось! Ветка растёт, постоянно появляются всё новые работы, далеко не все достойны внимания, но среди них немало забавных творений.

Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил

Может, юмор и немного странный, но по крайней мере беззлобный, хороший конкурс талантов.

Источник: Mashable

Источник

Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил
Мальчика в костюме астронавта фотошопят изо всех сил
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