Пока мир спорит, получился ли новый iPhone X инновационным или, как обычно, Apple выпустила никому не нужное устройство, а потом его будет покупать миллионами каждую неделю, китайцы пошли своим путём. Они быстро оценили перспективы и в срочном порядке стали штамповать новые аксессуары специально для iPhone X.

Как известно, сканера отпечатков больше нет, поэтому для разблокировки телефона используется набор датчиков и камера. Китайцы считают, что вероятность того, что кто-то взломает ваше устройство во время сна достаточно высокая. Ведь можно поднести к лицу спящего телефон, разблокировать таким образом телефон, после чего добраться до личных данных. А в такой маске владелец нового смартфона может спать спокойно.

Пока что это исключительно теоретические предположения, на практике идею не тестировали, но мало ли! Вдруг уснули в самолёте, а сосед по креслу замыслит недоброе. Выглядит идея бредово, но раньше и iPhone без разъёма для наушников казался невероятным, а теперь мы уже и кнопки Home лишились.

Главное, что аксессуар может позволить себе каждый, защитная маска стоит в районе $5-15 в зависимости от модели.

Представляете, что теперь начнётся: шапка, маска, паранджа, балаклава – каких только дизайнерских предметов не придумают, лишь бы спать спокойно. А может, ну этот iPhone X, если с ним столько проблем.

Источник: The Verge

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