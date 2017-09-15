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Face ID будет иметь функцию быстрого отключения и работать с большинством солнцезащитных очков

15.09.2017 13:05 3

Face ID будет иметь функцию быстрого отключения и работать с большинством солнцезащитных очков

Еще несколько вопросов были затронуты в отношении функции идентификации лица iPhone X, подтверждающие, что функция будет работать даже при ношении большинства солнцезащитных очков и что пользователи смогут быстро отключить функцию разблокировки. Новость появилась от Крейга Федериги, разработчика программного обеспечения, который отвечал на электронное письмо, отправленное Кейт Кримбел через MacRumors.

В частности, Федериги прокомментировал, что большинство солнцезащитных очков смогут разрешить сделать ИК-проекцию, позволяя разблокировать телефон, даже когда пользователи носят очки. Также отмечается, что данная функция будет совместима не со всеми солнцезащитными очками, так что скорее всего это будет первое, что вы проверите, когда в руках у вас окажется новый телефон.

Другая информация из электронной почты Федериги заключается в том, что появиться возможность быстро отключить Face ID, просто используя кнопки по сторонам телефона. Это похоже на аналогичную реализацию метода «нажать кнопку Home пять раз», который iOS 11 будет представлять на более старых устройствах, и может помочь устранить некоторые проблемы безопасности, когда дело доходит до правовой защиты Face ID.  Как отмечает Федериги, это также должно помочь обеспечить более надежную блокировку в случае, если кто-то пытается украсть ваш телефон.

Face ID будет иметь функцию быстрого отключения и работать с большинством солнцезащитных очков
Face ID будет иметь функцию быстрого отключения и работать с большинством солнцезащитных очков
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