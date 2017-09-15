Сегодня группа компаний по цифровой рекламе и маркетингу собралась вместе, чтобы осудить Apple за то, что, по словам коалиции, является «односторонним и жестким подходом» к конфиденциальности пользователей на Mac. Группа опасается, что Apple, которая начала принимать более экстремальные меры для снижения отслеживания рекламы как на мобильных, так и на настольных версиях Safari, несправедливо осуществляет свою работу таким образом, чтобы вырезать весь сегмент рекламной индустрии.

Открытое письмо, опубликованное сегодня утром шестью ведущими рекламными торговыми группами, является ответом на новую функцию macOS Intelligent Tracking Prevention или ITP. Представленный в июне в WWDC, ITP использует алгоритмы машинного обучения для определения поведения отслеживания в браузере Safari компании, например, наличия постоянных куки-файлов из сторонних рекламных сетей и налагает строгий 24-часовой лимит времени на эти средства отслеживания , Apple представила новую функцию, заявив: «Дело не в блокировании рекламы, а в защите вашей конфиденциальности».

Приверженность Apple к конфиденциальности пользователей примечательна, особенно в эпоху бесплатных веб-сервисов и постоянно увеличивающийся таргетинг на рекламу и отслеживание. Тем не менее, рекламные группы опасаются, что решение децидирует их бизнес в то время, когда Facebook и Google уже поглощают более 90 процентов каждого нового рекламного доллара, потраченного в Интернете. Из-за глубокой распространенности Facebook и Google в Интернете пользователи часто заходят в сервисы каждой компании в течение всего дня и посещают веб-сайты каждого из них не реже одного раза в день, если не больше. Это делает 24-часовую профилактическую проверку рекламы Apple неэффективной для этих двух веб-гигантов, в то время как в основном наносят ущерб небольшим рекламным компаниям, таким как Adroll и Criteo, которые управляют куки-файлами на фоне тысяч веб-сайтов.

«Блокирование файлов cookie таким образом вобьет клин между брендами и их клиентами, и это сделает рекламу более универсальной и менее своевременной и полезной», - говорится в открытом письме. «Проще говоря, выбор файлов cookie с механическим управлением не представляет собой выбор пользователя; они представляют выбор браузера-производителя ». Группа заявляет, что Apple переопределяет выбор пользователей, накладывая свой собственный набор« непрозрачных и произвольных »стандартов.