Samsung делает большой толчок на зарождающемся самоходном автомобильном рынке с новым фондом в 300 миллионов долларов и специальным подразделением для разработки автономных технологий. Этот новый блок будет построен внутри Harman, гиганта звуковых технологий, который Samsung приобрел за 8 миллиардов долларов в конце прошлого года. Его цель будет заключаться в создании технологической платформы сверху донизу, которую автопроизводители могут включать в свои автомобили, чтобы запускать все: от информационно-развлекательных и самостоятельных возможностей.

Объявление появилось через две недели после того, как Департамент автомобильных транспортных средств Калифорнии показал, что в этом государстве Samsung получил разрешение на самовольное транспортное средство, добавив к тому, что компания уже имела в своей стране.

Конечно, десятки компаний, больших и малых, имеют разрешения на самообслуживание в Калифорнии. Таким образом, сегодняшние новости дают гораздо большую ясность в отношении больших амбиций Samsung в автономном пространстве транспортных средств, в том числе цель создания более открытого программного обеспечения для самостоятельных программных решений.

«Наша индустрия буквально кричит, говоря:« Мы любим Mobileye, но нам нужна открытая платформа », - сказал Блумберг Динеш Паливал, главный исполнительный директор Harman. «Конкурс - лучшее, что когда-либо было. Автомобильная промышленность хочет, чтобы мы это сделали, и мы думаем, что у нас есть нужная топливная мощь ».

Компания Mobileye, которая известна за то, что является ключевым партнером в оригинальной версии программного обеспечения Autopilot от Tesla, теперь принадлежит Intel, у которой есть автомобильные партнерские отношения с BMW, Fiat Chrysler и Delphi Automotive.

Первые инвестиции Samsung из этого нового автомобильного фонда находятся в TTTech, компании, которая обеспечивает полуавтономные и автоматические возможности безопасности Audi A8 2017 года. (Audi также уже использует процессоры Samsung, полупроводники и другие компоненты для своих информационно-развлекательных систем и функций поддержки водителя.) Samsung планирует работать с TTTech на всем: от информационно-развлекательной системы до «масштабируемых архитектур для поддержки полностью автономных транспортных средств в различных отраслях».

«Мы взволнованы приверженностью Samsung к TTTech и совместным созданием новой архитектуры для открытых автономных и ADAS-технологий с участием нескольких ключевых автомобильных игроков и поставщиков», - сказал в заявлении вице-президент Audi по автономному вождению Алехандро Вукотич.

В этом смысле, похоже, Samsung хочет быть не просто конкурентом с открытым исходным кодом для Mobileye. Это также очень похоже на модель партнерства, которую Waymo, бывший проект для автомобилей Google, преследует с конца прошлого года.