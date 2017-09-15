Пятница, 15 Сентября

Google News теперь отображает локальные обновления сообщества от блоггеров

15.09.2017 13:35 3

Google News теперь отображает локальные обновления сообщества от блоггеров

Сегодня Google объявила, что начнет включать гиперлокальные события в новостях Google. В соответствии с Google, из-за таких источников, как блоггеры и школьные газеты, новая функция под названием Community Updates будет держать вас в курсе «новостей и событий, происходящих прямо на вашем собственном заднем дворе».

В прошлом году Google многократно улучшала свою функцию новостей. В июне Google News получил редизайн, который уменьшил беспорядок и добавил вкладку «Локальный».

Теперь под этой вкладкой «Локальные» обновления сообщества будут уменьшаться до еще меньших, более локальных деталей, основанных на вашем местоположении. Он будет включать в себя проезд к тому или иному месту, которым многие интересуются, или список открытых ресторанов и продуктовых магазинов в Хьюстоне во время урагана Харви. Обновления сообщества в настоящее время доступны только в США на английском языке.

Google News теперь отображает локальные обновления сообщества от блоггеров
Google News теперь отображает локальные обновления сообщества от блоггеров
Рекламодатели в ярости от Apple за новые ограничения отслеживания в Safari 11
Рекламодатели в ярости от Apple за новые ограничения отслеживания в Safari 11
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.