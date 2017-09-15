Сегодня Google объявила, что начнет включать гиперлокальные события в новостях Google. В соответствии с Google, из-за таких источников, как блоггеры и школьные газеты, новая функция под названием Community Updates будет держать вас в курсе «новостей и событий, происходящих прямо на вашем собственном заднем дворе».

В прошлом году Google многократно улучшала свою функцию новостей. В июне Google News получил редизайн, который уменьшил беспорядок и добавил вкладку «Локальный».

Теперь под этой вкладкой «Локальные» обновления сообщества будут уменьшаться до еще меньших, более локальных деталей, основанных на вашем местоположении. Он будет включать в себя проезд к тому или иному месту, которым многие интересуются, или список открытых ресторанов и продуктовых магазинов в Хьюстоне во время урагана Харви. Обновления сообщества в настоящее время доступны только в США на английском языке.