Google запустил новую функцию для своей программы Local Guides, которая позволяет пользователям отправлять видеоролики длиной до 30 секунд. Как заметил TechCrunch, Google сделала эту функцию доступной пару недель назад без особых фанфаров, но теперь она уведомляет пользователей по электронной почте.

До этого момента к местоположению на Картах Google можно было прикреплять только фотографии. Люди уже привыкли к короткому видеоформату в личных сетях, чтобы делиться местоположением из ресторанов, гостиниц или достопримечательностей. Имеет смысл, что теперь вы также сможете поделиться, скажем, гарниром для стола с торговым знаком ресторана, приготовленного с помощью короткого клипа на Картах Google.

Как отмечает TechCrunch, до 10 секунд видео можно записывать непосредственно через приложение Google Maps, и до 30 секунд видео можно загрузить с помощью камеры телефона. Чтобы записать или загрузить видео, найти и выбрать место в Картах Google, нажмите «Добавить фотографию», затем значок камеры. Затем появляется надпись, в которой говорится «New! Hold for video».

Видео также можно использовать для личных обзоров на Картах Google, и TechCrunch говорит, что Google также тестирует видео с некоторыми компаниями. Это последнее расширение программы Google Local Guides, которая в конце 2015 года ввела систему вознаграждений для обычных пользователей.