Apple iPhone X. Айфон Десять или, как его ещё называют, айфон Икс стал главной звездой осенней презентации Apple. Мир как обычно разделился на два лагеря, пока одни страдают, что Apple опять ничего нового не придумала, другие хотят поскорее заполучить новый iPhone X.

Про iPhone 8 и iPhone 8 Plus я ничего не скажу, на мой взгляд, это странные промежуточные устройства. Вроде бы они и по характеристикам интересные, но на фоне прошлогодней «семёрки» покупать их совсем не тянет. Apple понимает, что как-то их продавать надо, поэтому iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в продаже раньше, первые устройства приедут в Россию «серыми» каналами уже 22 сентября, когда стартуют мировые продажи.

Главная новинка сезона – iPhone X – приедет позднее, не раньше, чем 3 ноября. Авито уже заполнено рекламными объявлениями, поэтому предлагаю совершить небольшое путешествие и посмотреть, что же предлагают трудящимся.

Напомню, что в России официальные цены на iPhone X такие. Версия с 64 ГБ стоит 79 990 рублей, а с 256 ГБ стоит 91 990 рублей.

Запахло разводом

iPhone X с оплатой при получении, причём телефон с 64 ГБ обещают за 50 000 рублей, а модель с 256 ГБ продают за 87 000 рублей. Это уже странно, откуда такой разрыв в цене? В чём смысл продавать дешевле себестоимости? Типичный развод, когда во время переписки предложат оставить небольшую сумму для залога, а потом наши сообщения перестанут отвечать.

Тут вроде и нет намёка на обман, но уж очень низкий ценник указан. Хотя просто замануха, звонишь, а там уже предлагают телефон по совсем другой цене.

Шок-цена!

Просто 2 миллиона за айфон. Реально купить новый айфон раньше официальной даты начала продаж. Нет, такого не бывает, просто красивое предложение, каждый подумает «Ну ни хрена себе, находятся же дебилы, покупают айфоны за 2 миллиона», потом закроет объявление и пойдёт дальше заваривать доширак.

Покупка с предоплатой

Довольно много объявлений, где просят внести сумму в знак того, что вы действительно купите заказанный телефон. Понять продавца можно, остаться с кучей айфонов на руках никто не хочет. Хочется, прилететь в Россию, по-быстрому сбыть устройства и отпраздновать успешную продажу. Покупатель может забронировать устройства у разных людей, а потом передумать. Или выкупить в другом месте, тут уже каждый сам решает, когда и где приобретать устройство. В общем, продавец хочет минимизировать риски, а покупатель опасается, что кинут на деньги.

Некоторые вообще хотят 100% предоплату.

А тут небольшая предоплата, всего 5000 рублей. Не развод ли? Если человек зарегистрирован на Авито уже много лет, то это уже показатель того, что он не исчезнет с вашими кровно нажитыми средствами. Если среди проданных лотов десятки айфонов, это уж точно не обман. Если продавец умеет быстро летать в Европу и привозить заветные гаджеты, значит, и ваш заказ приедет.

Нормальный вариант по сходной цене.

4 ноября цена уже будет ниже 130 тысяч, так что можете поторговаться заранее.

А это странный вариант, iPhone X 26 сентября в продаже ещё не появится. А для iPhone 8 будет уже слишком поздно. Делайте нормальные объявление, чтобы проще было понять, куда, когда и чего хотите привезти.

А вот пример толкового объявления. Всё понятно, готовьте 150 тысяч и будете в числе первых с новым айфоном.

Вообще не дорогой вариант, тут уже нужно уточнять по срокам и датам.

Разброс по ценам большой, кто-то продаёт и дороже 200 тысяч, но в среднем вилка за iPhone X с 256 ГБ памяти около 120-140 тысяч рублей.

Некоторые предлагают варианты без предоплат, но если хочется получить телефон побыстрее, то деньги уже нужны сейчас. И в полном объёме.

Кто-то занимает очередь в Америке и надеется продать потом айфоны в России по конской цене. Удачи.

Постою в очереди за 100 000 рублей

Некоторые активные жители Москвы поняли, как легко и просто заработать денег. Для этого нужно занять очередь, провести ночь у магазина, зато с утра можно быстро компенсировать все мучения. Вариант, конечно, на любителя. 100к за очередь, ещё столько же за телефон. В чём смысл такой покупки, я не понимаю, дешевле и проще купить тысяч за 150 айфон безо всяких очередей. Но любит наш народ очереди, это у нас в крови.

Мнение эксперта

Это всё была лирика. Теперь пришло время поговорить со специалистами в области айфонов, поэтому я обратился за советом к Николаю. Николай работает в магазине Biggeek, мы дружим с ребятами, они помогают нам быстро получать все новинки, в том числе и айфоны всех мастей. Вот, что рассказал мне Николай, когда я спросил его, как будет дело с новыми iPhone в России.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся, когда начнутся мировые продажи 22 сентября. Россия идёт во второй волне продаж, у нас он официально появится 29 сентября, поэтому за неделю телефоны ощутимо подешевеют. Все хотят iPhone X, но и iPhone 8 тоже будут хорошо покупать. Повышенных наценок на него не будет, телефонов привезут много, поэтому цены быстро снизятся на радость покупателям.

iPhone X появится в России одновременно с началом мировых продаж. Судя по прошлом опыту, квота на страну небольшая, поэтому скорее всего, достать iPhone X будет очень сложно. Если телефоны попадут в розничные сети, они быстро уйдут «куда надо», Горбушка, как обычно, всё скупит и перепродаст. Поэтому в первый день продаж iPhone X в России можно рассчитывать на средний ценник в 350 тысяч рублей. И это будет нормальная цена, потому что iPhone X выпустят мало, он будет в дефиците до конца 2017 года, всем не хватит, занимайте очереди.

Тогда я спросил, что же будет с заказами на Авито, там же цены в 2 раза ниже. Ответ был таким. Авито – это одно, а реальный рынок – совсем другое. Судя по многолетнему опыту, перепродавцы на Авито зачастую вообще никуда не летают, размещают объявления просто так, для развлечения. Возможен и другой вариант. Вы заказали человеку телефон, договорились с ним о сумме, например, в 150 т.р. но тот прилетает, а продавцу уже звонят с Авито и предлагают продать за 250 или 300 тысяч. Понятно, что он продаст тому, кто предлагает больше. Вот и весь сказ, потому что такие праздники жизни бывают редко, все стараются продать как можно дороже. Рассчитывать на iPhone X в первый день за 150 000 рублей не стоит.

Например, iPhone 7 Plus Jet Black даже спустя неделю после выхода стоил около 300 000 рублей год назад, это был очень дефицитный телефон. Поэтому российский рынок сам решает, сколько будет стоить устройство, всё зависит от объёма поставок.

Всякое разное

Пока занимался мониторингом цен на айфончики, нашёл несколько «пасхалок», делюсь!

Элитный айфонечка. Такого ни у кого нет. Главное – слой красной изоленты понадёжнее примотать.

Говорите, что чехол за 7000 рублей для айфона – это слишком дорого? А как вам такой вариант? Всего за миллион рублей.

Сколько будет стоить iPhone X для Wylsacom?

Давайте угадаем, сколько будет стоить iPhone X для Валентина? Как обычно на YouTube-канале появится видео, когда появится телефон в продаже. Вот и скажите, за сколько нам его купят ребята из Biggeek.ru.

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