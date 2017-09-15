Если вы не устанавливали iOS 11 beta и не пробовали на собственном устройстве, то что сделали Apple с iOS, возможно, после обновления у вас настанет лёгкий шок от увиденного. Нет, не пугайтесь, не всё так плохо, как звучит с первого раза, но iOS теперь никогда не будет прежней, и с каждым новым релизом приходится переучиваться и менять свои привычки. C одной стороны, мы просим что-то новое, с другой – не хотим отвыкать от старых удобных функций. Всем не угодишь, поэтому что имеем, то имеем. Итак, вот список важных изменений, которые придут в каждый iPhone, который обновится до iOS 11.

Прощай, центр уведомлений

Центр уведомлений перестал быть самостоятельным, теперь он является частью экрана блокировки. Хотя, тут у меня возникает вопрос: а как часто мы пользуемся центром уведомлений на iPhone? Нельзя сказать, что это вообще важная функция на iOS, ибо реализована она изначально не самым лучшим образом. Не хочется восхвалять Android, но там уведомления устроены по-человечески.

Прощай, Force Touch

Тема многозадачности и работы с несколькими приложениями у Apple как-то давно не задалась. Такое чувство, как будто эту функцию внедрили под большим давлением пользователей. При помощи Force Touch можно было не очень удобно переключаться между программами, но теперь и этого не будет. Чтобы перелистнуть программу теперь нужно сделать двойное нажатие клавиши Home. И опять, нужно переучиваться и привыкать к новым комбинациям.

NFC в массы

Apple расщедрились и решили дать доступ к NFC для разработчиков. Теперь будут появляться приложения с возможностью сканирования тэгов и работой с другими устройствами. Правда, функция эта будет доступна на смартфонах, начиная с iPhone 7. Ну, лучше поздно чем никогда.

Центр управления, ты ли это?

Apple переработала центр управления. Теперь он выглядит совершенно иначе. Иконки имитируют аналогичные кнопки на пульте от Apple TV. Некоторые кнопки имеют подфункции и активируются при помощи длительного нажатия. К примеру, можно отрегулировать яркость свечения фонарика и вообще изменить порядок кнопок, добавив новые функции и тумблеры. К сожалению, Apple так и не добавила возможность быстрого выбора точек доступа Wi-Fi и Bluetooth-устройств, а жаль.

Скриншоты делать сплошное удовольствие

Новая функция сохранения изображения с экрана выглядит иначе и работает как у Samsung Galaxy S8. После того, как вы сняли скриншот, на экране появляется миниатюра, которую можно открыть на весь экран и сделать предварительное редактирование изображения до его сохранения, или просто смахнуть в сторону иконку, тем самым удалив снимок.

Плохие новости, iOS 11 на iPhone X – это вообще другая логика

Да, из-за отсутствия клавиши Home, безрамочности и некрасивой полоски сверху Apple пришлось изменить логику некоторых жестов на новом iPhone. К примеру, центр управления теперь будет вызываться сверху. А свайп вверх закрывает приложения. Рано судить о удобстве такого решения, но в теории это выглядит очень дико. И да, похоже Touch ID постепенно уходит на свалку технологий, теперь ваше лицо – это ваш ключ.

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