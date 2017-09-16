В данной статье рассмотрим основные параметры при выборе телевизоров разного ценового сегмента.

На рынке телевизоров много интересных мировых компаний, которые предлагают качественные ТВ низкого и высокого ценового сегмента. Модели разнообразны по своей начинке и дизайну. Поэтому сегодня выбрать и купить телевизор на любой вкус и бюджет не составит особого труда. Достаточно просто определиться с желаемыми параметрами устройства.

Начать рекомендуется с размеров диагонали экрана. Устройства до 32 дюймов подойдут для спальни, кухни или небольшой гостиной. Стоит помнить, что сейчас нет проблем с установкой ТВ на стену, поскольку многие производители выпускают устройства с поддержкой стандарта VESA. Все это значительно упрощает процесс монтажа и не требуется никаких дополнительных приспособлений.

Что касается параметров, то тут телевизоры отличаются по яркости, разрешению, а также частоте, которая зависит от встроенного процессора. Чтобы детальнее во всем разобраться, рекомендуется разделить ТВ на бюджетные и более дорогие устройства, понять их отличия, особенности.

Недорогие модели

Бюджетные модели небольших диагоналей до 32 дюймов подходят для просмотра телепередач, фильмов в хорошем качестве Full HD. Но в таких устройствах, как правило, отсутствует система Смарт. Большинство людей при этом хотят купить телевизор с современными технологиями и различными возможностями. Стоить обратить внимание на наличие разъемов для подключения внешних устройств. Так вы сможете просматривать контент из вашего смартфона или ноубука на экране телевизора. Наличие телетекста позволит вам быть в курсе последних новостей, быстро получить доступ к программе телепередач. Наличие таймера сна и защиты от детей тоже будут большим плюсом.

Новые ТВ с расширенными возможностями

При выборе телевизора с диагональю от 40 дюймов решающее значение имеет разрешение. Формат 4K Ultra HD и современные OLED и QLED телевизоры позволят наслаждаться качественным и детализированным изображением даже на огромном экране. Такой телевизор отлично подойдет для большой гостиной. Можно смотреть фильмы большой компанией из разных частей комнаты без потери четкости и контрастности. С устройством, поддерживающим функцию Smart TV, всегда можно сутками просматривать уникальный контент. Удобные современные пульты и возможность голосового управления делают доступ и поиск в системе максимально быстрым. Представленный на рынке ассортимент вполне удовлетворит требования даже самого придирчивого киномана. Если говорить о новых моделях Samsung, то у них используется не только новейшая система динамической контрастности, но и отличный тюнер, поддерживающий основные цифровые стандарты. Также пользователи смогут смотреть фильмы с подключенной карты памяти, ноутбка или планшета благодаря необходимым разъемам. Не стоит забывать про систему усиления звука и повышения частоты обновления. Функциональная часть последних ТВ вышла на новый уровень. Зайдя в меню устройств, легко останавливать трансляции или включать запись телепередачи. Дополнительно радуют разные эффекты и наличие режимов изображения.