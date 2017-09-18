Когда менять свой (старый) iPhone на новый iPhone X?
Три стадии бедности в Одессе:
1-я стадия: денег нет
2-я стадия: денег совсем нет
3-я стадия: время менять доллары
Вопрос на засыпку: когда и как часто нужно менять свой старый текущий iPhone на новый, чтобы было не так больно вашему кошельку? Мой сценарий очень простой: каждый год, ровно за месяц до официальных продаж новых iPhone. Для этого вам понадобится резервная трубка на все случаи жизни, к примеру Android-смартфон – хороший вариант. Как говориться, через тернии к звездам. Так, за месяц использования Android вы полюбите свой новый iPhone X еще сильнее. Самый идеальный вариант для кочевничества – это какой-то старенький iPhone 5s, чтобы максимально безболезненно провести месяц ожидания.
И так, почему менять iPhone каждый год – это хорошо? Тут один банальный ответ – это выгодно. Вот как это происходило у меня.
В 2007 году купил iPhone 2g за $850 у перекупов. Прошел год, я продал его за $620.
Вышел iPhone 3G и мне его пригнали за $800. Я доплатил $180 и купил iPhone 3g
В 2009 году я продал iPhone 3G в очень хреновом состоянии за $560, доплатил еще $230 и взял iPhone 3gs. Смартфон на тот момент был огненный и очень шустрый.
В 2010 году я продал iPhone 3gs за $550 тоже в сильно плохом состоянии (просто не использую чехлы и пленки), добил $340 и купил икону стиля – iPhone 4.
В 2011 году я продал iPhone 4 за рекордные на тот момент $620 и купил за $980 iPhone 4s. Разница составила $370. Замечаете прикол? Цена на iPhone подбиралась к отметке в $1000 еще 6 лет назад.
В 2012 году я продал iPhone 4s в идеально состоянии за $550 на местном рынке своему знакомому.
В начале 2013 года мне удалось урвать iPhone 5 за $880. Доплата составила $330.
В 2014 году iPhone 5 я продал своему товарищу за $560 и доплатив всего $220 купил iPhone 5s. На мой взгляд – лучший смартфон компании Apple за все время.
В 2015 году iPhone 5s продался на местной доске объявлений за 5 минут после публикации. Цена $580. iPhone 6 мне удалось купить Европе за $680, доплатив всего $100
Покупка iPhone в Европе мне прям понравилась и iPhone 6s я купил при помощи товарища, который в момент старта продаж находился в Париже. Свою 6-ку я продал быстро за $530, хотя мог дожать и больше. В этот раз доплата была максимальной, так как я решил брать iPhone 6s plus в максимальной конфигурации по стандартной европейской цене, на тот момент она равнялась $1100, пришлось добивать $570.
В конце 2016 года iPhone 6s Plus продался с молниеносной скоростью за $680 в Одессе и был куплен iPhone 7 plus за $890. В этот раз спустя месяц после старта официальных продаж. Доплата $310.
В этом году я планирую продать iPhone 7 plus Matte Black на 128 GB за $650 и за эти деньги он улетит со свистом. Цена iPhone X $1100 если покупать его в Европе. Я заложил в бюджете сумму $1500, на тот случай если не получится попасть в первый день продаж в Германию или Рим. В общем ориентируюсь на доплату в размере $500, это при оптимистическом прогнозе.
Давайте посмотрим, сколько я потратил на доплаты каждый год в течении 10 лет.
- 2008 год – $180
- 2009 год – $230
- 2010 год – $340
- 2011 год – $370
- 2012 год – $550
- 2013 год – $330
- 2014 год – $220
- 2015 год – $100
- 2016 год – $530
- 2017 год – планируется потратить $500
Итого за 10 лет я потратил на доплаты $3350. Это моя цена за то, чтобы каждый год покупать новый iPhone. Если бы я делал перерыв в 1 год, и обновлялся бы через поколение, возможно эта сумма увеличилась бы в двое, а может быть и втрое.
Понятное дело, что все зависит от ситуации на рынке, вашего месторасположения и так далее, но в моем случае можно вывести среднее значение. Возьмем эту сумму ($3350) и разделим на 10 лет. Получается $335. То есть, однажды, в далеком 2007 году, купив iPhone 2g за $850, средний чек на новый iPhone мне обходился в $335 на протяжении 10 лет. Подумайте, сложно ли это, накопить, пусть даже не $335, а $400 баксов каждый год на новый iPhone? Сложно ли откладывать 33 бакса каждый месяц? Думаю, не сложно.