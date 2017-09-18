Да, друзья, такая вот ситуация — уже начался предзаказ новых смартфонов Sony и за предзаказ Xperia XZ1 дарят Sony MDR-1000X. Напомню, в рознице они стоят около 25000 рублей и это действительно хорошая вещи: работающая система активного шумоподавления, отделка кожей, отличное качество звука, поддержка LDAC, время работы около 20 часов. То есть, дарят половину цены смартфона.

Я бы может и не стал даже писать об этом новость, но предложение и правда очень толковое, если всякие там очки или внешние 360-градусные камеры — реально игрушка, то такие вот наушники вам послужат долгие годы.

Напомню, что у нас уже есть много впечатлений от Sony Xperia XZ1, смотрите ролик, подготовленный на IFA, удалось походить со смартфоном почти неделю.

Источник