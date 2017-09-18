Google представила новое платежное приложение в Индии под названием Tez Программа обладает технологией, называемой аудио-QR, которая позволяет пользователям переводить деньги с помощью звуков. (Звуки должны быть неразборчивы для человеческих ушей, поскольку они отправляются с использованием ультразвуковых частот, согласно Financial Times). Таким образом, эта функция аналогична денежным операциям, которые не требуют обмена персональными данными, такими как банковские счета и телефонные номера , Режим Cash работает с любым телефоном с микрофоном и динамиком, а также с Tez-приложением и не требует чипа NFC. Технология Google Audio похожа на Chirp, которая также отправляет данные, закодированные в ультразвуковом аудио.

В Индии насчитывается 300 миллионов пользователей смартфонов, а телефоны с NFC по-прежнему относительно редки и дороги, поэтому многие пользователи предпочитают устройства начального и среднего уровня. Tez - это шаг за пределами Android Pay, поскольку он позволяет пользователям связывать платежные приложения с индийскими банками - он работает со всеми 55 банками страны по интерфейсу Unified Payments от Индии (UPI). UPI - это система, которая позволяет связать многочисленные банковские счета в одном мобильном приложении и обеспечивает безопасный платеж. По данным Bloomberg, цифровые транзакции выросли после того, как в конце прошлого года правительство Индии запретило выдачу ценных бумаг.

Tez также облегчает банковские платежи и защищен Tez Shield, платформой безопасности данных от Google, которая обнаруживает мошенничество и защищает идентификацию пользователя. Tez ведет себя как приложение чата, используя ваш список контактов, чтобы сохранить историю транзакций. Люди или компании, с которымы вы обменивались деньгами, группируются вместе «как разговор», - говорит Google.

Компания заявляет, что малые предприятия также могут использовать приложение для приема платежей на свои банковские счета, а также есть возможность принять платежи с мобильных сайтов «всего несколькими нажатиями». Tez доступен как на Android, так и на iOS, а Google планирует выпустить приложение в других развивающихся странах, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд.