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Хайповый чехол из картона для iPhone 8 и iPhone X за 1 доллар

18.09.2017 19:28 27

Хайповый чехол из картона для iPhone 8 и iPhone X за 1 доллар

Moment, одна из лучших фирм делающая великолепные линзы для камеры iPhone, запустила забавную рекламную компанию о своем новом продукте – самом дешёвом чехле для iPhone 8 и iPhone X на рынке. Ребята решили хайпануть и у них получилось.

Простой, органический, дешевый – чехол из картона за 1 бакс.

Также можно купить навороченный комплект, в который входит чехол плюс целлофановый пакет, который защитит чехол от воды. Но тут придётся раскошелиться, такое удовольствие стоит 2 бакса.

И убер-комплектация – картонный чехол за 3 бакса, в комплекте с батарейкой-кроной привязанной к чехлу резинкой.

Хайповый чехол из картона для iPhone 8 и iPhone X за 1 доллар

Можете верить, можете нет, но это всё реально продается на официальном сайте компании и на amazon. И что-то мне подсказывает, что раскупается просто дикими тиражами – так, прикола ради. В Moment заморочились и создали красивые рекламные видео, как бы показывая людям, что при правильном подходе и рекламе народу можно продать даже кусок бумаги.

Рекламный ролик в стиле Apple Keynote

Источник

Хайповый чехол из картона для iPhone 8 и iPhone X за 1 доллар
Хайповый чехол из картона для iPhone 8 и iPhone X за 1 доллар
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