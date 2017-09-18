Moment, одна из лучших фирм делающая великолепные линзы для камеры iPhone, запустила забавную рекламную компанию о своем новом продукте – самом дешёвом чехле для iPhone 8 и iPhone X на рынке. Ребята решили хайпануть и у них получилось.

Простой, органический, дешевый – чехол из картона за 1 бакс.

Также можно купить навороченный комплект, в который входит чехол плюс целлофановый пакет, который защитит чехол от воды. Но тут придётся раскошелиться, такое удовольствие стоит 2 бакса.

И убер-комплектация – картонный чехол за 3 бакса, в комплекте с батарейкой-кроной привязанной к чехлу резинкой.

Можете верить, можете нет, но это всё реально продается на официальном сайте компании и на amazon. И что-то мне подсказывает, что раскупается просто дикими тиражами – так, прикола ради. В Moment заморочились и создали красивые рекламные видео, как бы показывая людям, что при правильном подходе и рекламе народу можно продать даже кусок бумаги.

Рекламный ролик в стиле Apple Keynote

Источник