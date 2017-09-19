Россвязь задумала создать базу IMEI-кодов смартфонов. Ведомство сможет блокировать нелегальную технику, а также ворованные устройства, если этот проект будет реализован. В базе появятся чёрные и белые списки IMEI, абонентский номер, идентификатор сим-карты для того, чтобы случайно не заблокировать «правильного» абонента, если будет совпадение IMEI.

Что думают на этот счёт?

В «МегаФоне» отметили, что установление в законодательстве понятия IMEI «видится безболезненным».

Президент АКИТ Алексей Федоров полагает, что сейчас номера могут дублироваться только на аппаратах дешевых китайских производителей, которые заказываются на AliExpress, но не у крупных производителей — Apple или Samsung. Списки зарегистрированных IMEI должны передаваться операторам Минкомсвязью при участии Роскомнадзора, при этом аппараты, ввезенные в страну до введения регулирования IMEI, могут продолжать работать.

Реально?

В теории благодаря этой базе можно блокировать краденую технику, нелегально ввезённую продукцию, контрафактный товар.

Я спросил у наших украинских коллег, что они думают на этот счёт. Напомню, что подобная мера по ограничению оборота техники работает в Украине.

В белый список попадают ранее ввезённые устройства, а также смартфоны из официальных поставок. В сером списке будут смартфоны, которые зарегистрировались в сети уже после введения закона, а также устройства, ввезённые не официально. Теоретически они через 3-6 месяцев попадают в чёрный список к заблокированным устройствам. Но в итоге система так и не заработала.

Получится?

Учитывая опыт Украины, я думаю, что у нас эта инициатива плавно заглохнет. Блокировка устройств по IMEI – благое дело, когда речь заходит об украденной технике. Лишился телефона, подал заявление, злоумышленник остался ни с чем, остаётся только разобрать девайс на детали.

Регулировать рынок, стимулируя покупать исключительно «официальную» технику, не получится. Поток китайской техники с алиэкспреса не остановить, нужно учитывать и мигрантов, приезжающих в Россиию на сезонные заработки, и туристов.

Пока у нас раздают у метро сим-карты бесплатно, без регистрации всем желающим, пытаться узаконить оборот электроники не получится. База IMEI будет работать, лишь когда государство будет дружить с операторами, а пока же мы видим инициативы вроде пакета Яровой, от которого нехорошо становится всем, включая и операторов, и пользователей. То есть, нас с вами.

Источник: Kommersant

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