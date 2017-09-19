Не так часто выходят игры, за которыми проводишь часы. Я не беру в расчёт всякие «фермы», когда зависаешь над бесконечным процессом выращивания пшеницы и сбора урожая.

Для меня такими чудо-играми стали творения Ironhide Game Studio, не сосчитать, сколько часов было убито за прохождением серии Kingdom Rush. Она состоит из 3-х игр, концепция одна и та же. Вы строите оборонительные сооружения, враги атакуют, вы должны выстраивать защиту. Ресурсы ограничены, злодеи со временем становятся всё сильнее, на прохождение уровней уходит всё больше времени. Не передать печатными словами всю боль разочарования, когда в самом конце сражения враг всё-таки прорывает оборону и приходится заново экспериментировать с оборонительными укреплениями.

Серия игр жанра «tower defence» полюбилась мне за несколько моментов. Красочная графика, обилие персонажей, «пасхалки» на уровнях, гибкая система прокачки армии, наличие вспомогательных героев и полезных средств для защиты. Каждый бой приносит немного опыта и денег, поэтому можно закупаться полезными ресурсами, упрощая себе боевой путь.

Играл с удовольствием, не жалко покупать такие игры. Теперь вышла ещё одна замечательная игрушка, она называется Iron Marines. Я прошёл уже почти всю её до конца и готов поделиться впечатлениями.

Добро пожаловать, десантник

Если раньше приходилось воевать в эпоху эльфов, гномов, орков и драконов, то теперь из прошлого мы переместились в будущее. Вы командуете отрядом космических десантников и зачищаете планеты от всякой гадости.

Звуки войны

Как и прежде, персонажи выражаются на английском языке, озвучка отличная, атмосферная, я с удовольствием подключаю iPad к колонке JBL Extreme и наполняю комнату боевыми криками.

Красивая графика

У всех своё понятие «красоты». Одним подавай наиболее точные детали, другим нужны 3D-модели, а мне нравится своеобразный «мультяшный» стиль этой игры. Разработчика видно по почерку, это здорово. Пока что доступно 2 планеты, на каждой встретите десятка полтора миссий, потом появятся и новые территории вместе с обновлениями. Причём, кроме так называемой сюжетной линии будут и бонусные задания.

Сюжет удался

Требовать от игры жанра «Tower Defence» чего-то необычного глупо: по сути, цель одна и та же – не дать врагу прорваться, но тут разработчики изменили себе. Если раньше вы строили здание, откуда появлялись ваши обученные солдаты, то теперь вы уже перемещаете войска по карте. Не скажу, что игра из-за этого кардинально меняется, остаётся «коридорность», зайти в тыл противнику не получится. Но первое время удивляешься тому, что теперь приходится соображать глобальнее – пока наступаешь в одном секторе, в другом уже объявились мутанты и уничтожают защитные башни. Больше неожиданностей, для игры это очень здорово!

А ещё меняете тип юнитов во время боя. На выбор воины-десантники трёх видов, роботы трёх разновидностей, и заклинатели тоже трёх видов. Поэтому, сражаясь, приходится думать над тем, каких же существ использовать в настоящий момент. По ходу боёв приходится переключаться туда-сюда, меняя тяжёлого усиленного робота на робота-ракетчика или робота с огнемётом, когда подваливает очередная толпа недругов. Раньше такого не было, стало интереснее!

Улучшения. За деньги и не только

Фишка игры в том, что вы получаете и бесплатного героя, и можете покупать воинов, используя донат. Герои с уникальными чертами, поэтому фигурки подороже ощутимо помогут на сложных уровнях. Платить или нет – тут уже решайте сами. Я, по традиции, взял самого дорогого на текущий момент юнита, это танк с ядовитой дымовой завесой и энергичным экипажем, отбивающим вражеские атаки.

Также улучшаете и навыки своей армии. Нужно копить монетки, после чего инвестировать в покупку специальных возможностей – экономить не стоит, игра быстро набирает темп и становится всё сложнее.

Донат

Игра платная, стоит она 379 рублей или $5. Денег своих она, однозначно, стоит. К тому же, можете прикупить ещё и более мощного персонажа себе в помощь. Но если не хотите, не покупайте, никаких лишних трат. Игра не заставляет вливать в себя деньги, можно обойтись и тем, что есть. Другое дело, что прохождение затягивается, оно становится труднее и сложнее, и не у всех найдутся несколько часов вечером на игры.

Ачивки

Выполнили задание, получили награду! Серия Kingdom Rush всегда отличалась забавными условиями для получения призов, теперь разработчики, пожалуй, превзошли себя. Условий стало ещё больше, возможности получить дополнительные ресурсы для апгрейда всегда радуют.

Пожелания

Хочется новых уровней да побольше! Игра проходится на удивление быстро, время не засекал, но это не тот долгострой, как старые серии Kingdom Rush, когда на последних уровнях приходилось держать оборону чуть ли не по 40 минут. Нет, тут всё короче и быстрее, хотелось бы побольше дополнений. Пусть и за деньги, всё равно альтернатив нет.

Мнение

Вот и вернулся к тому, с чего всё начиналось. Для меня игры серии Kingdom Rush стали эталоном качественных приложений для развлечений. Бывало, что, заигравшись, проезжал мимо своей станции метро, погрузившись в пучину сражений. Честно говоря, я бы предпочёл снова увидеть смешных рыцарей и ужасных демонов, но, видимо, разработчики решили переключиться на что-то новенькое. И это у них отлично получилось. Я думаю, что Iron Marines вышла не только лучшей игрой осени, но и лучшей игрой года.

Купить на iOS — 379 рублей

Купить на Android — 299 рублей

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