iOS 11 почти здесь и принесет множество новых функций вашему iPhone или iPad. Также новое обновление - это окончательный переход для Apple из 32-разрядных в 64-разрядные приложения, поэтому если программы не обновлены для более современной архитектуры программного обеспечения, работать на iOS 11 они не будут.

Apple разработала удобный инструмент для iOS 11, который может показать вам все приложения на вашем устройстве, которые не будут работать с предстоящим обновлением. Для этого перейдите в Настройки -> Общие -> О программе -> Приложения на вашем iPhone и вы получите список приложений, установленных на вашем телефоне, которые не были обновлены для iOS 11.

К счастью, Apple заставляла разработчиков обновлять свои приложения до 64-битных в течение многих лет, так что в большинстве случаев популярные приложения будут стабильно работать.

Однако, прежде чем обновляться, лучше удостовериться, что на вашем устройстве нет ничего критически важного. Есть вероятность, что некоторые программы, которые не были обновлены до 64-бит, перестанут корректно работать, поэтому пришло время просто отказаться от них.