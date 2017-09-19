Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени вы тратите на чтение электронных писем или на исследования? Маленькое устройство под названием Tiller поможет дать вам ответ.

Tiller - небольшая шайба, которая подключается к компьютеру, чтобы отслеживать ваши задачи. Нажмите его и он начнет отсчет времени. Нажмите еще раз и он остановится. Скрутите колесо сверху, и на экране появится минимальный интерфейс, позволяющий вам прокручивать одну задачу (например, «электронные письма») до следующей («написать» или «кофе»).

Это все очень просто и определенно понравится любому, кто одержим отслеживанием данных по своим привычкам. Тот факт, что Tiller - стильный аксессуар, может сделать его привлекательным.

Гаджет появился в небольшой австралийской дизайнерской фирме по имени Joan. Это первый аппаратный продукт Joan, и компания работает над ним уже более двух лет. Идея возникла из-за желания компании лучше управлять и отслеживать свое время. «Мы пытались лучше управлять бизнесом, - говорит Ник Халлам, один из соучредителей Joan. «Приложения не помогали».

Продукт предназначен не только для гиков. Tiller ориентирован главным образом на фрилансеров. «Так много фрилансеров в творческом и даже в правовом пространстве, которые продают время клиентам, но точно не знают, выгодно ли это делают», - говорит Халлам. Его надежда состоит в том, что Tiller позволит фрилансерам правильно рассчитывать свое время, а также его стоимость.

Конечно, всегда есть вероятность, что, вы купите Tiller, а затем оставите его на своем столе проигнорированным. Но Халлам уверен, что Тиллер будет интересен для людей, которые уже отслеживают свое время, чтобы сделать лучшую работу, а остальные просто не будут его покупать.

По словам Халлама, разработка для оборудования Tiller уже завершена, и все, что осталось сделать – это его изготовить. Сегодня Joan запускает сбор денег на Kickstarter, где собирается привлечь около $ 54 000 долларов. Гаджеты будут продаваться по цене от 89 до 119 долларов для сторонников Kickstarter.