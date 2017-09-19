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HP выпускает свой учебный Chromebook для широкой публики

19.09.2017 20:45 15

HP выпускает свой учебный Chromebook для широкой публики

Еще в марте Google анонсировала новый Chromebook для школ, созданных HP, который называется Chromebook x360 11 G1 Education Edition. Теперь аппарат Chromebook становиться доступным для публики с более коротким именем для загрузки: HP Chromebook x360.

X360 - прочный ноутбук, как и его коллега по обучению. Он оснащен 1,1 ГГц процессором Intel Celeron с двумя ядрами, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутренней памяти eMMC. 11,6-дюймовый сенсорный экран HD Gorilla Glass должен выдерживать износ, а также есть пара портов USB-C и USB 3.0, а также устройство для чтения карт памяти microSD.

HP говорит, что ноутбук должен работать более 11 часов с одного заряда. В цветовой гамме ноутбуки будут представлены в дымчато-сером и белоснежном варианте. HP Chromebook x360 доступен сегодня за 299 долларов у различных розничных торговцев.

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