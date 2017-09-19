Apple запускает сезон новинок, впереди ночь обновлений, когда можно прошить старое устройство и получить массу новых эмоций, давно такого редизайна не было.

Обновление стартует в 20:00 по Москве, поэтому все дружно ломанутся качать свежую прошивку. Если вы не планируете провести вечер с телефоном, потихоньку качающим обновление, можно повременить до завтра, нагрузка нынче на серверы Apple будет очень высокой. Но руки-то чешутся.

iOS 11 выйдет для следующих устройств:

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s

12.9 iPad Pro 2 поколения, 12.9 iPad Pro 1 поколения, 10.5 iPad Pro, 9.7 iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5 поколения, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2

iPod Touch 6 поколения

Для загрузки новой iOS 11 нужно как минимум 2 ГБ свободной памяти. Обновляться можно как по воздуху, так и через iTunes. Парни, не поленитесь и сделайте бекап на всякий случай. Хотите — на компьютере создайте резервную копию, хотите – в облаке, как вам удобно. Но iTunes надёжнее, откатиться можно будет до 10-ки, если что.

На тему iOS 11 на сайте выходила масса материалов. Взять, к примеру, сегодняшнюю статью, где дизайнер порвал на британский флаг творение Apple и объяснил, что с iOS 11 не так.

Новую систему ставил Ваня Лучков, потом написал толковый материал. Один день с iOS 11 и первые впечатления.

Куда же без важной статьи на тему iOS 11: 9 главных фишек системы

На презентации новых iPhone Apple показала неожиданные фишки iOS 11.

Был ещё шикарный концепт iOS 11, но мы его не увидим. А жаль. А тут у нас ещё одна подборка идей на тему iOS 11.

Тут объясняем, будут ли работать программы и игры на iOS 11. Как проверить?

Напоминаю, что разработчикам пора выкатывать обновления. Как раз вчера целая пачка приложений обновилась. iOS 11 отправит в прошлое 32-битные приложения

Больной вопрос. Как быстро откатиться с iOS 11 до iOS 10 за пару минут?

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