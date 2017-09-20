Путешествия необычного героя Улитки Боба насчитывают не одну часть, полную приключений и опасностей, новых знакомств и встреч с неприятелями, хитрых механизмов и головоломок. И если вы до сих пор не знали о Snail Bob, самое время познакомиться с ним и стать участником невероятных историй на сайте BobUlitka.ru.

Улитка Боб 4: в космосе

Как известно, если чего-то сильно захотеть, то это обязательно у тебя получится. Так, наш друг – улитка Боб, сидя перед телевизором и грезя о полетах в космосе, все-таки решился. Для того, чтобы отправиться в космос, ему много не надо – небольшая котомочка юного путешественника. Далее следует вводный курс подготовки к космическим путешествиям и вуаля, наш главный герой бороздит звездные просторы космоса.

Как обычно, на пути Бобу встречаются неприятности, такая уж у него доля. В этот раз он столкнулся с инопланетным кораблем и в ходе крушения оказался на чужеродной планете, кишащей видами другой расы. Они с радостью полакомятся Бобом, если конечно найдут его, поэтому задача игрока – помощь улитке оставаться незамеченным. Инопланетяне – не единственные враги, ведь на другой планете техника более развита – это ловушки и различные лазерные преграды. Механизмы могут сыграть на руку, но для этого понадобится смекалка и тогда ты сможешь помочь Бобу добраться домой.

Улитка Боб 5

Наконец, опасные приключения обходят улитку стороной и в этой части игры Боб захотел встретится со своей любовью. Пятая часть – настоящая романтическая история. А история завязалась следующим образом: Боб, ничего не подозревая, любовался афишей, на которой красовалась звезда эстрады, как вдруг мимо пролетал коварный Амур и вонзил в него свою стрелу любви.

Боб, изнемогая от любви отправляется на концерт, где ему предстоит также пройти немало преград, ведь желающий приблизиться к звезде наберется достаточно.

Улитка Боб 6

Отправься вместе с Бобом, в канун Нового Года, в удивительный и чарующий лес. У остальных зверей свои заботы – праздник на носу, приготовления полным ходом, а у Боба, как всегда, неприятности – его дедушку похищает злодей по имени Мистер Грин. Наивный старичок был легко обманут злодеем, который прикинулся Дедом Морозом.

Теперь задача улитки – спасти своего родственника, чтобы тот смог насладиться праздником. Конечно, Мистер Грин не простой герой, у него свои хитрые планы на уме, и он всячески помешает Бобу добиться своей цели. На пути у игрока будут встречаться хитрые ловушки и нужно быть внимательным, чтобы в них не попасть.

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