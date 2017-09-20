«Дорогой Сундар Пичаи, куда ты смотрел, когда утверждал дизайн нового Google Pixel?» – именно так хочется начать новость о слитых в сеть изображениях, на которых показан якобы Google Pixel 2 XL. И даже нет сомнений, что смартфон будет именно таким. Уж слишком много информации утекло за последние два месяца, но была лишь надежда, что младшая версия Google Pixel 2 будет такой, а старшая версия будет хоть как-то отличаться по внешнему виду.

Но нет, видимо, внешний вид нового одноглазого друга устраивает индийское руководство Google. Возможно, в Индии другие ценности и понятие о прекрасном. Что же это делается, с каждым годом дизайн устройств всё дальше заходит в тупик.

За Google Pixel 2 XL будут просить $849, и, какая бы начинка не стояла у этого смартфона, внешний вид важен. Очень важен. Это устройство, которое пользователь будет доставать из кармана каждый день, и хотелось бы за подобную стоимость получить красивый смартфон на чистом Android, а не то, что мы видим на картинке. С такими «успехами» надеяться на популярность подобного решения – гиблое дело.

И ведь, понимаете в чём проблема, это нам ещё переднюю часть смартфона не показали…

Итак, что ожидаем увидеть 4-го октября на официальной презентации Google:

Google Pixel 2 на 64 ГБ и цена в $649, модель на 128 ГБ – $749.

Google Pixel 2 XL на 64 ГБ – $749, модель на 128 ГБ – $849.

Как выражаются западные журналисты – «оверпрайс».

Также утечки твердят, что на презентации будет представлен Google Home Mini, работающий на основе Amazon Echo Dot. Его цена составит $49.

Ещё ждём обновленный Daydream View, VR-шлем для Google Pixel 2, его ориентировочная цена $99.

Новый смартфон будет работать на Android 8.1 из коробки. Если честно, то ситуация с преждевременными сливами как-то изрядно портит настроение. По какой-то причине, ни одна компания не может хранить в тайне информацию о своих продуктах до официального анонса. Получилось лишь один раз – у Apple – сохранить в тайне релиз колонки HomePod и дорогущего iMac Pro, да и то, эти продукты до сих пор не поступили на прилавки магазинов.

А что касается слитых продуктов Google…Сундар Печаль, иначе и не скажешь.

Источник