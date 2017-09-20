Привет. Я установил iOS 11 на свой iPhone 7 plus, походил полдня и не увидел в этом обновлении ничего жизненно критичного, что могло бы сказать мне «ни за что не обновляйся!». Да, немного сырая, да, есть нюансы в работе старых приложений. Иногда подлагивает, но не так часто. Я попробовал iOS 11 на старом iPhone 6 и вообще удивился, что смартфон 4-х летней давности с 1 Гб оперативной памяти ещё способен на что-то. Нет, правда, он действительно неплохо тянет на себе все функции новой iOS, с оглядкой на то, что сама iOS не идеальна на первых версиях после релиза.

Мне стало интересно, как работает iOS 11 у других людей, поэтому кинул клич в Twitter и тут началось: больше 100 откликов, люди начали спорить друг с другом.

Парни, а накидайте немного буковок, у кого и как работает iOS11 и пишите какое устройство — Luchkov (@Luchkov) September 20, 2017

У ребят настолько разные ситуации, что даже трудно понять, от чего зависит работа новой iOS 11. Кто-то пишет, что iPhone SE летает, кто-то утверждает, что iPhone 7 plus лагает. Многие жалуются на плохую работу iPad Air. А у кого-то и вовсе iOS 11 нормально работает на Xiaomi… Я отобрал часто повторяющиеся проблемы у людей.

Часто встречается комментарий про отваливающийся Wi-Fi.

Жалобы на плохое время автономной работы.

Лаги при работе с 3D Touch.

Пользователям iPhone SE видимо повезло больше всех, я получил порядка 10 сообщений о том, что на iPhone SE все идеально.

Люди жалуются на зависание смартфона при сворачивании популярных программ.

Вот самый популярный баг на iPad – пропадающие символы клавиатуры.

А у некоторых устройства даже «умирают» при обновлении, хотя это единичные случаи. Может, проблема с системой или кабелем.

А вас я попрошу написать в комментариях, как работает iOS 11 на вашем устройстве. Только не забывайте указывать, какое устройство вы используете. Спасибо!

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