Каждую осень для нас, владельцев Apple-техники, наступает счастливое время. Выходят новые прошивки, мы обновляем парк устройств, получаем новые ощущения и новые функции. Хотя бывает и так, что наоборот, лишаемся привычных возможностей. Apple, в свойственной ей манере, именует iOS 11 величайшим обновлением всех времён. Слова громкие, обязывающие. У нас уже выходил материал на тему iOS 11, это были впечатления Вани Лучкова, когда он пользовался бета-версией. Я тоже хочу поделиться мыслями на этот счёт – я ставил уже финальную версию iOS 11.

Мой парк iOS-гаджетов не большой. Он состоит из iPhone 7 Plus, его я покупал весной, вместе с часами Apple Watch Series 2 и Apple iPad Air 2, купленного 2 года назад. Как видите, набор свежий, только обновлять iPad было немного страшновато. Помню, как iOS 10 «прибила» первый iPad Air, планшет с 1 ГБ оперативной памяти работал не быстро, постоянно перезагружались вкладки Safari. В итоге я не выдержал, пришлось мигрировать на Air 2. Но он уже не новый, Apple сняла его с производства и убрала из продажи, не было понятно, как он поведёт себя после обновления.

Я начал качать прошивки около 11 вечера по Москве одновременно на всех устройствах, процесс пошёл сравнительно быстро, вначале прогнозируемое время составляло 5 минут, потом плавно увеличилось до 20. В итоге я успел приготовить ужин, съесть его, а тем временем техника накатила обновления.

iPhone 7 Plus

На айфоне первым делом меня удивили скученные иконки. Такое ощущение, что систему адаптируют под узкие и вытянутые устройства, зачем-то увеличили отступы по краям. Смотрится это странно и непривычно, но потом адаптируешься. То же самое могу сказать и про шрифт – такое чувство, будто включил жирный текст. Но нет, такой он теперь по умолчанию.

Боль владельцев iPhone версии Plus – клавиатура в альбомном режиме. Она отвратительна, была надежда, что в iOS 11 она хоть немного станет лучше. Надежды не оправдались, она всё такая же бесполезная. Даже странно, что Apple её просто не выпилит, как мини-джек. Не можете создать удобную функцию, так зачем мучать людей?

Мне очень понравился новый Control Center, стало удобнее. Теперь можно активнее использовать 3D Touch, значки стали крупнее, можно менять функции под рукой. Конечно, добавлять сюда новые возможности – например, быстрый запуск приложений – нельзя, это вам не Android.

В то же время, уведомления по-прежнему висят длинным списком, даже если они и были прочитаны. Например, пришло вам сообщение в FB Messenger. Вы прочитали, ответили. А строчка с уведомлением всё так же на месте. Да, если нажать на него, то перейдёте к приложению, потом уведомление исчезает. А если нет, если я потом через некоторое время захожу в программу, а не лезу в неё сразу через меню уведомлений, то так и копятся эти полоски событий на экране. Вроде мелочь, но почему нельзя как-то группировать их, как это сделано на Android, там всё проще.

Мне нравится, что теперь нет отдельного меню с плеером, когда нужно было листать вбок. Сейчас песня всегда на виду, очень удобно. Ещё можно записать происходящее на экране штатными средствами и передать файл, а также отредактировать созданный скриншот. Сделали картинку, она на мгновение зависает в нижней части экрана, тыкаете на изображение, запускаете редактор.

По-прежнему по сотовой сети нельзя скачивать большие приложения. Apple увеличила объем программ до 150 МБ, но это смешно. На дворе 2017 год, в тарифах по 10-20 ГБ трафика ежемесячно включено, а у меня такие ограничения смешные.

iPad Air 2

Я переживал насчёт того, с какой скоростью будет работать планшет. Расклад такой – планшет стал быстрее, хотя временами, как ни странно, iOS 11 подлагивает. Например, когда запускаешь меню запущенных задач, листаешь приложения, прокрутка не идеально плавная. Или запуск приложений, когда временами видно, как рывком открывается программа. То ли исправят в будущем, то ли нет, надеюсь, что разработчики дадут пендаль системе, она станет работать поживее!

Новый список запущенных задач – класс, его объединили с Control Center, теперь всё вместе. Причём включать его не обязательно, теперь внизу, в доке, видно 3 последние использованные программы. Недаром говорили, что обновленная iOS 11 на iPad стала ближе к macOS, так оно и есть.

Удобно, что клавиатура (в том числе и на iPhone) теперь получила дополнительный набор символов, меньше действий во время набора текста. Хотя разработчики сторонних приложений могут и накосячить.

Вот вам пример твиттер-клиента Tweetbot, где явные проблемы с локализацией. Ещё Apple добавила режим для набора текста одной рукой, прямо как в китайских смартфонах. Забавно, конечно, что идеи копируют у скромных конкурентов, но что поделать. Зато набирать тексты, когда вторая рука занята, на экране большого айфона станет однозначно удобнее.

Также, на планшете появился полноценный режим работы с двумя окошками. Для этого нужно добавить иконки необходимых приложений в Dock, после чего открыть одну нужную программу, а потом перетянуть и вторую иконку вверх. Странно, что раньше не было этого, столько лет Apple к этому шла, заодно и drag-n-drop вставили, спасибо. Да, и раньше была Split View (функция, кстати, осталась), но это всё-таки была урезанная версия нынешних возможностей.

Я решил попробовать, как работает приложение Файлы, куда можно подключить и сторонние сервисы, например, Google Drive. Оказалось, что проку в этом мало. Вы просто можете посмотреть картинку, но скопировать её оттуда в другую папку – нет. Нужно скачать, потом уже проделывать все манипуляции. Проще уж сразу открыть приложение Google. Хотя, возможно, встроенный файловый браузер для Apple в iOS и мини-революция, но Apple столько лет обучала тому, что надо пользоваться приложениями и не копаться в дебрях системы в поисках файлов. Теперь какие-то странные ощущения от того, что вроде и навстречу пользователям пошли, но и сделано кривовато: по сути, Файлы адаптированы лишь для собственного iCloud, с ним работать удобнее. Но это облако лишь для фанатов Apple, обычному человеку ближе Облако.Mail, Yandex.Диск или Google Drive, на худой конец, Dropbox. Не знаю тех, кто бы активно пользовался облачным сервисом Apple для хранения данных.

App Store

Мне не нравился ни старый App Store, ни новый. Да, там всё симпатично стало, магазин приложений похож на модный блог, как будто листаешь лайфстайл-сайт. Но, простите, я хочу больше развёрнутых сборников и подсказок по выбору софта. А у Apple, если не знаешь, что конкретно нужно найти в магазине, не разберёшься. Да, теперь появились Игра дня и Приложение дня, но это, скорее, интересно разработчикам, кому повезло с продвижением софта. В общем, магазин я бы, на месте Apple, скопировал у Google – на Android он удобнее. Ну и ачивок в играх не хватает, Game Center был полезной задумкой, но так он и тихо умер – а жаль, забросили его вместе с элементом состязательности.

Siri

Говорят, что Siri стала умнее и лучше. Это так быстро не распробуешь, умной помощницей я пользуюсь в 2-х случаях: когда ставлю пиццу по таймеру в духовку и когда включаю будильник. Туповатая помощница в остальных случаях работала хуже, чем голосовой ассистент Google, посмотрим, что будет дальше.

Apple Watch

В часах увеличили иконки и цифры при вводе PIN-кода, вот за это большое спасибо. Говорят, появились новые циферблаты, но меня и стандартный устраивает. Больше визуальных изменений замечено не было.

Впечатления

Я рад, что система получилась удобной, красивой, а что ещё более важно, быстрой. Пока что не могу сделать выводы по части времени работы устройств, стало ли хуже или лучше, надо походить хотя бы недельку, потом уже делать выводы.

Если почитать мнение об iOS 11 в интернете, увидите разную позицию. Одни хвалят, другие ругают. Фанаты Android говорят, что ничего нового нет, Apple слизывает идеи и не творит ничего нового. Ценители iOS, наоборот, скажут, что это прорыв и всё только стало лучше. Забавные времена, iOS и Android не сравнялись по функциям, но стали ближе по многим возможностям. Компании тырят без стеснения идеи друг у друга на радость покупателям.

Рассказывайте, как прошло обновление, вообще планируете или нет, заодно соберём список проблем. Если что, пишите на почту alexanpob@wylsacom.media, попробуем помочь советом и добрым словом.

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