Когда весной Samsung показала новые Galaxy S8 и S8+, то вместе с ними корейцы анонсировали и новый сервис Bixby. Это голосовой помощник, аналог Siri, Cortana, Google Assistant. О нём рассказали, но появился он позднее, уже вместе с Galaxy Note 8, где для запуска этой функции тоже добавили отдельную кнопку на корпусе. Я сейчас как раз хожу с Note 8, буду делать обзор по этому устройству, разбираюсь с телефоном. Поначалу я путался, не могу привыкнуть, где кнопка питания, а где та, что включает этот самый Биксби. С аналогичной проблемой столкнулись и другие владельцы устройства, не очень удобно.

Недавно вышло обновление, где можно отключить Bixby-кнопку. После этого, если случайно нажать на клавишу, помощник не появится. Хотя, если специально удерживать её несколько секунд, тогда сработает запуск помощника. Но это уже получается специальное действие, нечаянно не запустишь.

На первый взгляд, это мелочь. Ну, нажал нечаянно на кнопку, запустил эту штуку, ничего криминального. Но проблема всё равно остаётся. Для каждого производителя важно создать сервис, которым будут пользоваться люди, иначе затраты на разработку не будут оправданными. Пока же Bixby распознает только корейский и английский языки, это сразу сужает круг пользователей.

Люди вообще не хотят им пользоваться, даже специальный чехол хотели выпустить, где бы «спрятали» кнопку для запуска Bixby. Но всем этим умным ассистентам с искусственным интеллектом пророчат большое будущее, а у Samsung с Bixby пока проблемы. Его и покупатели не приняли, да и сама система, судя по всему, пока что работает в ограниченном режиме, взять ту же скромную языковую поддержку и отложенный старт работы ассистента.

Короче, если вам не нравится Биксби, теперь вы его можете выключить и наслаждаться спокойствием, не опасаясь случайно запустить приложение.

Источник: Androidauthority

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