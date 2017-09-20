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Вещь дня: новый Meizu M6

20.09.2017 18:58 6

Вещь дня: новый Meizu M6

«Meizu анонсировала новый недорогой смартфон» – с такими словами начинают многие новости о Meizu, потому что китайцы в совершенстве освоили выпуск качественных и доступных телефонов: что ни модель, то хит продаж.

Вещь дня: новый Meizu M6 Вещь дня: новый Meizu M6 Вещь дня: новый Meizu M6

Из интересных особенностей: большой экран, обновлённые камеры, хорошая автономность, поддержка карт памяти, сканер отпечатков пальцев и дизайн в духе старших моделей. Корпус по-прежнему из поликарбоната, то есть из пластика, работает телефон на Android 7 под фирменной Flyme 6. Цена смартфона в России: 10 990 рублей за версию с 16 ГБ памяти и 12 990 рублей за 32 ГБ.

Вещь дня: новый Meizu M6

Кроме смартфона Meizu анонсировала и новый powerbank на 10 000 мАч с функцией быстрой зарядки. То есть, он и сам быстро заряжается, и совместимые устройства быстро заряжает. Цена аксессуара в России пока неизвестна.

Вещь дня: новый Meizu M6

Полный список характеристик Meizu M6 выглядит так:

  • Связь: 2 nanoSIM карты с поддержкой LTE (включая band20)
  • Дисплей: 5.2”, 1280×720 точек (HD, 282ppi), IGZO, защитное стекло 2.5D, яркость 380 кд/м2
  • Процессор: 8-ядерный MediaTek MT6750N до 1.5 ГГц (ARM Cortex-A53 1.5 ГГц x4 + ARM Cortex-A53 1.0 ГГц x4)
  • Графика: Mali T860 MP2 (520 МГц)
  • Оперативная память: 2 ГБ / 3 ГБ LPDDR3
  • Внутренняя память: 16 ГБ / 32 ГБ + microSD до 128 ГБ
  • Основная камера: 13Мп Sony IMX278, f/2.2, 5 линз, размер пикселя 1.12 um, двухтоновая вспышка, алгоритмы съемки от ArcSoft
  • Фронтальная камера: 8Мп, f/2.0, 4 линзы, размер пикселя 1.12 um, широкий угол съемки, алгоритмы съемки от ArcSoft, технология Face AE Light Boost
  • Wi-Fi (2.4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 4.1 LE
  • Сканер отпечатков mTouch 2.1, скорость срабатывания за 0.2 сек
  • 3,5-мм разъем для наушников
  • Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, цифровой компас
  • Батарея: 3070 мАч
  • Габариты: 148.2 x 72.8 x 8.3 мм
  • Цвета корпуса: черный, серебристый, золотой и синий

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