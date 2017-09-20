Соединенные Штаты скоро получат свой первый телефон от Android One. Сегодня Google и Motorola объявили о том, что Moto X4 будет поставляться с беспроводным носителем Google Project Fi и урезанной технологией Android One. Проект Fi Moto X4 будет стоить 399 долларов и поставляется в двух цветах: черный или серебренный.

Android One версия X4 немного отличается от той, что Motorola продает в Европе и других частях мира. А это означает, что ему не хватает некоторых усовершенствований, которые Motorola добавляет к своим телефонам на Android. Вы не найдете Moto Voice, Moto Access, внимательный дисплей или однонаправленные навигационные опции на телефоне Fi, но у него будут полезные жесты Motorola и некоторые настройки дисплея. Возможно, у Fi X4 не будет голосового помощника Amazon Alexa- Google Assistant станет единственным голосовым ассистентом на телефоне.

Fi Moto X4 запускается с Android 7.1 Nougat, но Google утверждает, что обновление до Android Oreo будет доступно до конца года. Интересно отметить, что компания также заявляет, что Android One Moto X4 станет одним из первых телефонов для приема Android P, когда он будет выпущен.

В остальном аппаратное обеспечение Fi Moto X4 будет таким - он оснащен 5,2-дюймовым дисплеем 1080p, процессором Snapdragon 630, батареей емкостью 3000 мАч и водонепроницаемостью IP68. Двухъядерная камера с 12-Мп и 8-Мп, а также 16-Мп фронтальной камерой со специальным режимом для низкого освещения. Google предоставляет бесплатное неограниченное полноразмерное хранилище в Google Фото для Fi X4, как и для линии Pixel.

Этот телефон не только является важной маркой для Android One, но и первым телефоном, отличным от Google, который предлагает собственную службу Project Fi. До этого единственными телефонами, которые продавались и работали официально с Fi, были Nexus и Pixel от Google. С момента запуска Pixel и Pixel XL в прошлом году самый дешевый телефон Project Fi стоил 649 долларов. Moto X4, очевидно, делает его гораздо менее дорогостоящим, чтобы присоединиться к Fi.