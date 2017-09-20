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Каждый заядлый игрок в азартные игры знает, что на сегодняшний день доверять свои финансы можно только клубу Вулкан. Ведь он имеет лицензированные игровые аппараты, которые постоянно выплачивают щедрые выигрыши своим игрокам. Именно поэтому, можно полностью доверять заведению и ни на секунду не сомневаться в его честности.

Играть в длинные нарды в клубе Вулкан

Помимо стандартных игровых видео аппаратов на http://igry-vulkan-online.com, которыми переполнены большинство подобных заведений, в Вулкане есть увлекательная игра, правила которой знает практически каждый человек - это длинные нарды.

Тонкости игры

Основным преимуществом игры в нарды в клубе Вулкан является тот факт, что можно играть не с компьютером, а с реальным человеком на реальные деньги. Каждый игрок играет по разной стратегии, поэтому у вас будет много шансов осуществить победу в игре и при этом довольно неплохо заработать.

Бонусные акции от клуба Вулкан

Разработчики клуба Вулкан, постоянно стараются всяческими способами поощрять своих игроков. Они благодарны, что люди выбирают именно это заведение, поэтому готовы давать солидные бонусные вознаграждения, которые напрямую зависят от суммы пополнения игрового счета.

Если новый игрок совершит свой первый депозит в сто пятьдесят рублей, то в подарок от клуба, он получит бесплатные фриспины. С их помощью можно крутить барабаны в игровых аппаратах совершенно без риска для собственного баланса. Но все деньги, которые вам удастся выиграть, поступят напрямую на ваш основной счет.

Если в свою очередь, игрок пополнит свой игровой депозит на сумму равную пятнадцати тысячам рублей или больше, то он получит до ста пятидесяти процентов бонусов от суммы пополнения. Эти деньги будут доступны на дополнительном счету, на протяжении всего на всего одних суток, поэтому следует поторопиться, чтобы превратить их в реальные деньги, которые можно забрать из клуба. Нужно делать как можно больше ставок, чтобы выигрыш переходил на основной счет.

Службы поддержки

В клубе Вулкан каждый день и каждую минуту, работает группа специалистов, из службы технической поддержки. Они готовы ответить на любые вопросы, которые касаются деятельности клуба. Благодаря их уровню знаний и профессионализму, они смогут в самые короткие сроки решить любую проблему. Достаточно просто обратиться к ним через онлайн чат, указав в поле свое имя или псевдоним, и суть волнующего вас вопроса. Оператор найдет решение, и моментально даст вам знать.