Похоже, Google возвращает Chromebook Pixel, но чуть под другим именем. Droid Life раскрыла фотографии и подробности о предстоящем Chromebook под названием Google Pixelbook.

Как сообщается, Pixelbook поставляется только в одном цвете, серебристом и имеет три разных уровня хранения: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Они будут продаваться за 1 199, 1399 и 1,749 долларов. Одна особая странность: несмотря на высокую цену, Pixelbook, по-видимому, не будет поставлять свой стилус, называемый Penelbook Pen, который должен продаваться за дополнительные 99 долларов.

Это ужасно дорого для Chromebook, особенно учитывая, что даже высококачественный Chromebook обычно продается всего за 600 долларов или около того. В обмен, похоже, вы получите действительно красиво сделанный ноутбук. Просочившиеся фотографии показывают очень классный, блочный дизайн с большими клавишами и широким трекпадом. Похоже, Google придерживается высокого соотношения сторон экрана 3:2.

Pixelbook предназначен для нишевой группы художников и поклонников Chromebook. Скорее всего, Pixelbook будет показан на мероприятии Google 4 октября, когда компания представит свои новые Pixel-смартфоны.