Согласно сообщению в Financial Times, первым носимым устройством Amazon станет пара смарт-очков с голосовым помощником Alexa. Сообщается, что устройство будет выглядеть как обычная пара очков и использовать технологию костной проводимости, чтобы пользователь мог слышать Alexa без необходимости использования наушников или обычных динамиков. Однако у него, скорее всего, не будет экрана или камеры, хотя основатель Google Glass Бабак Парвиз работает над проектом после его найма Amazon в 2014 году.

В отчете FT также говорится, что Amazon работает над домашней камерой безопасности отдельно от своей постоянно расширяющейся линейки устройств Echo; продукт, который в конечном итоге оказался Echo Look, что считался более обычной камерой безопасности, когда информация о нем впервые просочилась в сеть. Echo Show Amazon уже позволяет просматривать канал с других камер безопасности, что естественно привязано к собственной модели компании.

«Один или оба» этих продуктов могут появиться в этом году, согласно источникам FT, наряду с обновленными продуктами Echo. Регулярный динамик Echo практически не изменился со времени его появления в 2014 году. А после того, как на некоторое время он исчез с прилавка Amazon, появились предположения о преемнике.